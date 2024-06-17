Відпустка за сімейними обставинами для військовослужбовця: коли надається?

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:
- укладення ним шлюбу – тривалістю до 10 календарних днів
2. тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу:
- дружини (чоловіка), батька (матері), вітчима (мачухи), сина (дочки), пасинка (падчерки), рідного брата (рідної сестри) військовослужбовця, батька (матері) подружжя або особи, на вихованні якої перебував військовослужбовець, – тривалістю до 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад
- інших рідних – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад
- пожежі або іншого стихійного лиха, яке спіткало сім’ю військовослужбовця або осіб, зазначених у підпункті 2 цього пункту, – тривалістю до 15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад
- в інших виняткових випадках, коли присутність військовослужбовця в сім’ї необхідна, за рішенням командира (начальника) військової частини – тривалістю до 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та назад. (така відпустка може надаватися один раз протягом календарного року)