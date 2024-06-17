Відпустка за сімейними обставинами для військовослужбовця: коли надається?

Відпустка за сімейними обставинами без збереження грошового забезпечення надається військовослужбовцю у таких випадках:

укладення ним шлюбу – тривалістю до 10 календарних днів

2. тяжкого стану здоров’я або смерті рідних по крові або по шлюбу: