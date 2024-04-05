Відпустка при народженні дитини в Україні 2024: змінено умови

Кабінет міністрів України змінив порядок надання відпустки при народженні дитини. Зміни стосуються не самих категорій осіб, які мають право на таку відпустки, а необхідних документів для її оформлення.

Право на таку відпустку як і раніше мають:

▪️ чоловік жінки, що народила дитинку

▪️ фактичний батько дитини, який не перебуває у зареєстрованому шлюбі з матір’ю (але пара має спільно проживати, вести побут, мати взаємні права та обов’язки)

▪️ баба, дід або інший повнолітній родич дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною, мати чи батько якої є одинокою матір’ю (одиноким батьком)

Однак тепер, для батька дитини право на відпустку мусить підтверджуватися:

▪️ свідоцтвом про народження дитини, де вказано, що саме він є батьком малюка,

▪️ письмовою заявою матері, про те, що вони з цим чоловіком спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Так само для повнолітніх родичів дитини, що виховується матір’ю-одиначкою чи батьком-одинаком, потрібна відповідна заява.