Відомі бізнесмени Андрій Баронов та Ратмір Тімашев відмовились від російського громадянства

Творці компанії Veem Software Андрій Баронов та Ратмір Тімашев, які входили до рейтингу 200 найбагатших бізнесменів Росії за версією журналу Forbes, відмовилися від громадянства Росії та здали свої російські паспорти, пише Фраза.
Обидва підприємці оформили процедури виходу з російського громадянства у посольстві Росії на Кіпрі. Після цього в обох залишилося лише одне громадянство – кіпрське. Самі бізнесмени давно живуть за кордоном: Баронов у Швейцарії, а Тімашов у США.
За інформацією видання, від громадянства Росії раніше відмовилися сім мільярдерів:
- колишній партнер Алішера Усманова Василь Анісімов (стан $1,6 млрд),
- засновник та основний власник холдингу Freedom Тимур Турлов (стан $2,4 млрд),
- засновник інвестиційної компанії Трійка Діалог Рубен Варданян ( $1,3 млрд),
- засновник інвестиційної компанії DST Global Юрій Мільнер ($7,3 млрд),
- засновник Revolut Микола Сторонський ($7,1 млрд),
- засновник енергетичної компанії Ареті Ігор Макаров ($2,2 млрд)
- засновник Tinkoff Group Олег Тіньков ( $0,86 млрд після продажу Тінькофф Банку).