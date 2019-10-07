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Жители Киева и Буковеля увидели первый снег

Жители Киева и Буковеля увидели первый снег

Сегодня, 7 октября, в Киеве выпал первый снег. Как выяснили журналисты «Фразы», видео неординарного события публикуют на своих каналах пользователи соцсетей.

В то же время, как сообщает ТСН, на горнолыжном курорте Буковель в Карпатах выпало около 25 см снега. При этом, как утверждается, из-за низких температур он не тает, в связи с чем местные ожидают, что открытие лыжного сезона может состоятся уже в ближайшее время.

Вместе с тем спасатели призывают туристов воздержаться в эти дни от походов в горы, так как из-за такой погоды даже опытным путешественникам легко сбиться с маршрута и заблудиться в лесу.

Как сообщала «Фраза», в конце сентября 2019 года снегопад накрыл американский штат Монтана. Сугробы в отдельных местах достигали 1 метра.

Тэги: Буковель, Карпаты, новости Украины, Киев, снег

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