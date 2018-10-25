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После ДТП в Киеве гонщик влетел в эвакуатор и едва не подрался с полицией

После ДТП в Киеве гонщик влетел в эвакуатор и едва не подрался с полицией

В Соломенском районе Киева было неспокойно. Как выяснили журналисты «Фразы», тут произошло двойное ДТП.

Как передает «Информатор», поздно вечером среды, 24 октября, сначала автомобиль Volkswagen Passat при обгорне Mercedes GL по встречной полосе влетел в бордюр. Водитель-нарушитель выбежал из машины, скрутил номера и сел в подъехавший  Audi без номеров, где дождался полицию.

На этом неприятности не завершились. Когда на место ДТП прибыл эвакуатор, в него влетел Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которого оказался раллийный гонщик Ярослав Поляченко с признаками алкогольного опьянения. Проходить тест на алкоголь он отказался.

По словам очевидцев, гонщик вел себя агрессивно и ругался с полицией. К нему на помощь прибыл его друг, которому копы были вынуждены надеть наручники и временно забрать в участок.

Как писала «Фраза», водитель-наркоман устроил ДТП в Киеве, пытаясь уйти от полицейской погони на угнанной машине.

Ранее масштабное ДТП произошло в центре Киева: автокран смял десятки автомобилей.

Тэги: Киев, ДТП, общество, ЧП

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После ДТП в Киеве гонщик влетел в эвакуатор и едва не подрался с полицией
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