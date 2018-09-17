В Одесской области освободили три десятка трудовых рабов. Появилось видео МВД

В Овидиопольском районе Одесской области освободили около трех десятков людей, находившихся в трудовом рабстве. Как выяснили журналисты «Фразы», людей содержали в жутких условиях.

Как сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в «Фейбсук», среди освобожденных была женщина, находившаяся на восьмом месяце беременности.

В МВД сообщили, что в рабстве людей держали на территории консервного завода. Их обнаружили во время санкционированной проверки. В полиции добавили, что люди незаконно удерживались в нечеловеческих условиях и были вынуждены работать под угрозой физических расправ и моральных унижений.

В МВД показали видео задержания.

Как писала «Фраза», на Тернопольщине мужчина попал в рабство к другу, не вернув ему вовремя долг, а в Одессе задержали мужчину, который вербовал переселенок в сексуальное рабство.