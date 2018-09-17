Жесткая посадка самолета в аэропорту «Киев»: один из пассажиров показал видео

Появилось видео жесткой посадки самолет авиакомпании Bravo, совершавшего рейс Анталия—Киев в аэропорту «Киев» (Жуляны). Как выяснили журналисты «Фразы», им поделился один из пассажиров.

Видео опубликовали в ТСН.

На видео видны первые секунды ЧП при приземлении, которое случилось накануне вечером.

При посадке самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу.

На борту находилось 169 пассажиров, никто не пострадал.

Как писала «Фраза», после аварийной посадки в аэропорту «Киев» людям пришлось самим эвакуироваться и два часа ждать помощи и воды.