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Сеть удивило видео заката «гигантской» Луны

Сеть удивило видео заката «гигантской» Луны

Испанский оператор Даниэль Лопес снял необычное видео Луны, которое уже удивило Интернет, собрав более 1,5 миллионов просмотров. Как выяснили журналисты «Фразы», съемки проходили в горах Канарских островов.

Как рассказал сам оператор, он снимал с помощью длиннофокусного объектива с расстояния 16 километров.

Благодаря этому был создан эффект гигантской Луны, которая буквально закрывала собой все небо, уходя за горизонт.

Как писала «Фраза», ранее ученые обнаружили на Луне огромные запасы воды и новый механизм ее появления.

Тэги: мир, наука, Луна, оператор

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