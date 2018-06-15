Сеть удивило видео заката «гигантской» Луны

Испанский оператор Даниэль Лопес снял необычное видео Луны, которое уже удивило Интернет, собрав более 1,5 миллионов просмотров. Как выяснили журналисты «Фразы», съемки проходили в горах Канарских островов.

Как рассказал сам оператор, он снимал с помощью длиннофокусного объектива с расстояния 16 километров.

Благодаря этому был создан эффект гигантской Луны, которая буквально закрывала собой все небо, уходя за горизонт.

Как писала «Фраза», ранее ученые обнаружили на Луне огромные запасы воды и новый механизм ее появления.