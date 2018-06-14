В результате ДТП водитель бросил суперкар за $300 тыс. посреди трассы Харьков — Днепр

На трассе Харьков — Днепр водитель Aston Martin DB11, личность которого пока не установлена, оставил свой суперкар прямо на дороге после того как попал в ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, на лобовом стекле он оставил записку.

Как сообщает «ТопЖыр», в ней владелец спорткара объясняет, что вынужден был оставить место ДТП, так как очень спешил в аэропорт. «Все живы-здоровы. Спешили в аэропорт. Эвакуатор едет за машиной. Все вопросы урегулируем», — говорится в записке.

Судя по фото и видео, повреждения автомобиля не сильно критические, но учитывая стоимость и статус автомобиля, на его ремонт уйдет круглая сумма.

По данным издания, данное купе Aston Martin DB11 является одним из первых в Украине. Цена на него стартует от 8,5 млн. гривен.

Как сообщали СМИ, 13 апреля 2010 года водитель после ДТП оставил на обочине Бориспольской трассы суперкар ручной сборки Wiesmann GT MF4. Впоследствии оказалось, что он тоже спешил в аэропорт и не имел времени дожидаться приезда соответствующих служб.

Как сообщала «Фраза», 14 сентября 2014 года в Киеве напротив торгового центра Ультрамарин произошло ДТП с участием суперкара Lamborghini Gallardo Spyder.