Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В результате ДТП водитель бросил суперкар за $300 тыс. посреди трассы Харьков — Днепр

В результате ДТП водитель бросил суперкар за $300 тыс. посреди трассы Харьков — Днепр

На трассе Харьков — Днепр водитель Aston Martin DB11, личность которого пока не установлена, оставил свой суперкар прямо на дороге после того как попал в ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, на лобовом стекле он оставил записку.

Как сообщает «ТопЖыр», в ней владелец спорткара объясняет, что вынужден был оставить место ДТП, так как очень спешил в аэропорт. «Все живы-здоровы. Спешили в аэропорт. Эвакуатор едет за машиной. Все вопросы урегулируем», — говорится в записке.

Судя по фото и видео, повреждения автомобиля не сильно критические, но учитывая стоимость и статус автомобиля, на его ремонт уйдет круглая сумма.

По данным издания, данное купе Aston Martin DB11 является одним из первых в Украине. Цена на него стартует от 8,5 млн. гривен.

Как сообщали СМИ, 13 апреля 2010 года водитель после ДТП оставил на обочине Бориспольской трассы суперкар ручной сборки Wiesmann GT MF4. Впоследствии оказалось, что он тоже спешил в аэропорт и не имел времени дожидаться приезда соответствующих служб.

Как сообщала «Фраза», 14 сентября 2014 года в Киеве напротив торгового центра Ультрамарин произошло ДТП с участием суперкара Lamborghini Gallardo Spyder.

Тэги: ДТП, происшествие, трасса, суперкар, криминал, курьезы

Комментарии

Колонка автора
12.06.18 09:00

ЧМ-2018: событие захватывающее, скандальное и непредсказуемое

Автор: Андрей Шахов

Статьи

14.06.18 08:40

Предвыборные пиар-забавы Украины: импичмент

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Казаки, «работающие» на чемпионате мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии, – СМИ

Казаки, «работающие» на чемпионате мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии, – СМИ
14.06.18 15:16
1461
Последние новости
14.06.18 17:21

Австралийские солдаты засветились в Афганистане с нацистским флагом
14.06.18 17:12

Поляки отказываются от евро - и правильно делают
14.06.18 17:09

Американец угостил друзей изысканным блюдом из собственной ноги, описав все подробности
14.06.18 15:42

Шведский суд исподтишка поддержал «Газпром» в деле против «Нафтогаза»
14.06.18 15:16

Казаки, «работающие» на чемпионате мира в России, воевали на Донбассе и в Сирии, – СМИ
14.06.18 15:10

В результате ДТП водитель бросил суперкар за $300 тыс. посреди трассы Харьков — Днепр
14.06.18 14:01

Ученые установили, что мужчин губит короткий сон, а женщин – слишком длинный
14.06.18 13:59

Машина народного депутата разворотила «Таврию» местного жителя на Полтавщине
14.06.18 13:25

ЧМ-2018 в России: нигерийские болельщики попросили разрешить им проносить на стадион живых кур
14.06.18 12:59

В самом центре Николаева двое парней изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Третьему помешали прохожие

Интервью

14.06.18 09:28

Историк Андрей Мельков: Чётких правил предоставления автокефалии не выработано

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
Американец угостил друзей изысканным блюдом из собственной ноги, описав все подробности
Американец угостил друзей изысканным блюдом из собственной ноги, описав все подробности
Американец угостил друзей изысканным блюдом из собственной ноги, описав все подробности
Американец угостил друзей изысканным блюдом из собственной ноги, описав все подробности
В результате ДТП водитель бросил суперкар за $300 тыс. посреди трассы Харьков — Днепр
В результате ДТП водитель бросил суперкар за $300 тыс. посреди трассы Харьков — Днепр
К чемпионату мира в России Голландия напечатала «бандеровскую» марку с рисунком украинца
К чемпионату мира в России Голландия напечатала «бандеровскую» марку с рисунком украинца
В Минюсте рассказали как будут легализовывать однополые браки
В Минюсте рассказали как будут легализовывать однополые браки
Дайверы обнаружили останки самого дорогого британского кораблекрушения
Дайверы обнаружили останки самого дорогого британского кораблекрушения
Ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике
Ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике
Американские ученые составили «фоторобот Бога»
Американские ученые составили «фоторобот Бога»
Американские ученые научились видеть сквозь стены
Американские ученые научились видеть сквозь стены
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов