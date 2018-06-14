В Минюсте рассказали как будут легализовывать однополые браки

Министерство юстиции Украины настаивает на сохранении в Плане действий по реализации Национальной стратегии в области прав человека пункта о введении в Украине понятия «гражданское партнерство». Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Центре информации о правах человека.

Как заявил во время круглого стола в офисе омбудсмена генеральный директор Директората по правам человека, доступа к правосудию и правовой осведомленности Минюста Владислав Власюк, в ведомстве убеждены, что этот пункт должен присутствовать в документе, «несмотря на то, что мы получили очень много обращений, в которых просили исключить этот пункт, мы его оставляем — это я точно говорю».

По его словам в Плане действий данная позиция будет сформулирована как «легализация зарегистрированного гражданского партнерства для разнополых и однополых пар с учетом имущественных и неимущественных прав, в частности владение, наследование имущества, содержание одного партнера другим в случае нетрудоспособности и конституционное право не свидетельствовать против своего партнера».

Соответствующий законопроект, по словам Власюка, Кабинет Министров Украины должен разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады до IV квартала 2019 г. (позже, на официальном сайте Министерства юстиции, Власюк опроверг собственные слова и заявил, что ведомство не разрабатывало и не подавало на рассмотрение никаких проектов нормативных актов относительно легализации гражданского партнерства для однополых пар, однако есть видео и аудиозапись его заявления).

По мнению присутствовавших на мероприятии ЛГБТ-активистов, это принципиальный вопрос, который «демонстрирует, в Украине — ценности России или Европы». Они также представили инфографику того, какие проблемы должно решить «гражданское партнерство» в отношении ЛГБТ-пар.

В то же время представитель Союза участников боевых действий и АТО Михаил Слипченко предостерег присутствующих «от необдуманных шагов, направленных на разрушение украинских традиционных ценностей», и назвал представителей ЛГБТ-сообщества «извращенцами».

Отметим, соответствующий законопроект Кабинет Министров Украины должен разработать и подать на рассмотрение Верховной Рады до IV квартала 2019 г.

Как напоминают в ЦИПЧ, в Киеве продолжается неделя «КиевПрайда», которая должна завершиться Маршем равенства в воскресенье, 17 июня.

Как сообщала «Фраза», в марте 2018 года петиция № 22/042484-эп о защите семьи и запрете пропаганды гомосексуализма набрала 22837 голосов еще за 30 дней до окончания сбора подписей, но была удалена с сайта президента «из-за нарушения прав ЛГБТ». Это уже не первое обращение на сайте президента с подобным требованием, но первое, которое набрало необходимое количество голосов и было рассмотрено.

Несмотря на противодействие на президентском портале еще две петиции набирают голоса. С ними можно ознакомиться здесь и здесь.