Ученые показали, как стремительно тает лед в Антарктике

В Антарктике продолжает таять лед. Как выяснили журналисты «Фразы», ученые говорят о рекордных темпах.

Данные ученых опубликовало издание Guardian.

По данным исследователей, «скорость таяния антарктических пластов льда ускорилась в три раза за последние пять лет».

Также отмечается, что «если в ближайшее десятилетие не будут приняты меры, растаявший лед может прибавить более 25 сантиметров к общему увеличению уровня воды в мире уже к 2070 году».

Ученые предполагают, что уровень может вырасти на 3,5 метра.

Как писала «Фраза», недавно ученые рассказали, как почти «умер» самый большой айсберг в мире.

Австралийские же ученые нашли место на Земле с самыми «чистыми небесами». Этим местом оказалась Антарктика.