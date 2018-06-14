Американские ученые научились видеть сквозь стены

Ученые в США создали устройство, способное видеть сквозь стены и другие препятствия. Как выяснили журналисты «Фразы», революционная новинка появилась усилиями специалистов Массачусетского технологического университета.

Отмечается, что новая технология — это сочетание искусственного интеллекта и беспроводного радиоустройства.

Сообщается, что разработчики установили на волонтерах радиоустройства, после чего снимали, как эти люди двигаются. На основе записей ученые создали точные скелетные модели людей, после чего искусственный интеллект научился определять на основе скелетной модели и сигнала с его радиоустройства движения и позы человека.

Ученые говорят, что более ранние устройства были способны только отслеживать отдельную конечность, или же отображали статичную позу человека, в то время как нынешняя разработка дает возможность следить за человеком в динамике.

Ожидается, что устройство пригодится спасателям и врачам.

Как писала «Фраза», ученые признали, что человечество постепенно тупеет, а американцы создали суперкомпьютер, удививший даже китайцев.