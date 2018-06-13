Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube

20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube

Почти 6 миллионов просмотров анимационного 3D сериала «Rattic story». Как выяснили журналисты «Фразы», именно таков на данный момент промежуточный итог работы украинской анимационной компании DDD-Sparrow studio (г. Киев).

Мультфильм посвящен любопытной, забавной и находчивой крысе, которая живет на чердаке.

Первая серия «Rattic story» была выпущена в декабре 2016 года.

По состоянию на 13 июня 2018 года выпущено уже 20 серий мультфильма.

Продукт, качеству которого позавидует любая иностранная анимационная кампания, делают пять человек. Это — Евгений Костенко и Сергей Горобец (супервайзеры), Владимир Комчугов (художник-сторибордист), Артем Копачинский (3д аниматор), Сергей Малашонок (композитор, звукорежиссер), Ольга Костенко (художественный руководитель).

«Мы работали над ним (мультфильмом — ред.) так, как всегда хотели — без заказчиков и их вмешательства, без „палок в колеса“, бюрократии, замечаний и правок со стороны „чужаков“! Только проверенные люди с горящими глазами, желающие, в первую очередь, создать качественный продукт. Нам удалось собрать таких людей и вместе мы постараемся сделать наш сериал таким, как всегда мечтали», — написала в день выхода 1 серии мультфильма Ольга Костенко.

 

Тэги: YouTube, 3D, культура, анимация, Rattic, RRattic

Комментарии

Колонка автора
12.06.18 09:00

ЧМ-2018: событие захватывающее, скандальное и непредсказуемое

Автор: Андрей Шахов

Статьи

13.06.18 08:37

«Чмошная» люстрация по-украински

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

В Украине катастрофически рухнуло производство автомобилей

В Украине катастрофически рухнуло производство автомобилей
13.06.18 09:56
1531
Последние новости
13.06.18 14:17

Эксперты и СМИ нашли массу ксенофобии, курьезов и глупых ошибок в школьных учебниках
13.06.18 13:49

Украинским предпринимателям разрешат использовать смартфоны и планшеты вместо кассовых аппаратов
13.06.18 13:37

20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
13.06.18 13:36

Арестованного в Иране украинского моряка Новичкова хотят обменять на задержанного в Харькове иранского студента
13.06.18 13:24

В Киеве проходят учения. Полиция просит не паниковать
13.06.18 13:11

Журнал Charlie Hebdo нарисовал «кровожадную» карикатуру на Путина в преддверии ЧМ-2018
13.06.18 12:51

Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
13.06.18 12:36

Ученые назвали овощ, который омолаживает клетки мозга и способен победить рак
13.06.18 12:35

Украинцы порвали американское талант-шоу «путешествием в будущее»
13.06.18 11:59

Сестра Сенцова не считает, что ее брат может стать «Надеждой Савченко №2»

Интервью

13.06.18 09:04

Правозащитница Юлия Трало: Верховный суд удовлетворил иск переселенки по делу о прекращении пенсионных выплат

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube
Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
Китайские рыбаки выловили жуткую рыбу с головой голубя
Украинцы порвали американское талант-шоу «путешествием в будущее»
Украинцы порвали американское талант-шоу «путешествием в будущее»
В Запорожье неизвестные заживо сожгли щенят, которые мешали им выпаливать медь из проводов
В Запорожье неизвестные заживо сожгли щенят, которые мешали им выпаливать медь из проводов
Закарпатье засыпал град размером с кулак
Закарпатье засыпал град размером с кулак
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
Немцы научились делать сверхпрочный пластик из салата
Британский профессор показала, какой будет «идеальная женщина» будущего. Получилось ужасающе
Британский профессор показала, какой будет «идеальная женщина» будущего. Получилось ужасающе
Череда странных происшествий в Киеве: тягач не вписался в мост, а автомобиль застрял на лестнице кинотеатра
Череда странных происшествий в Киеве: тягач не вписался в мост, а автомобиль застрял на лестнице кинотеатра
В Орландо мужчина убил четверых детей, после чего застрелился в туалете
В Орландо мужчина убил четверых детей, после чего застрелился в туалете
Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына не обошлась без курьезов и пикантных подробностей
Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына не обошлась без курьезов и пикантных подробностей
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов