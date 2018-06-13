20 серий украинского 3D сериала про крысу по имени Rattic уже собрали почти 6 миллионов просмотров в YouTube

Почти 6 миллионов просмотров анимационного 3D сериала «Rattic story». Как выяснили журналисты «Фразы», именно таков на данный момент промежуточный итог работы украинской анимационной компании DDD-Sparrow studio (г. Киев).

Мультфильм посвящен любопытной, забавной и находчивой крысе, которая живет на чердаке.

Первая серия «Rattic story» была выпущена в декабре 2016 года.

По состоянию на 13 июня 2018 года выпущено уже 20 серий мультфильма.

Продукт, качеству которого позавидует любая иностранная анимационная кампания, делают пять человек. Это — Евгений Костенко и Сергей Горобец (супервайзеры), Владимир Комчугов (художник-сторибордист), Артем Копачинский (3д аниматор), Сергей Малашонок (композитор, звукорежиссер), Ольга Костенко (художественный руководитель).

«Мы работали над ним (мультфильмом — ред.) так, как всегда хотели — без заказчиков и их вмешательства, без „палок в колеса“, бюрократии, замечаний и правок со стороны „чужаков“! Только проверенные люди с горящими глазами, желающие, в первую очередь, создать качественный продукт. Нам удалось собрать таких людей и вместе мы постараемся сделать наш сериал таким, как всегда мечтали», — написала в день выхода 1 серии мультфильма Ольга Костенко.