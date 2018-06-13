Украинцы порвали американское талант-шоу «путешествием в будущее»

Украинский хореограф Константин Томильченко с номером The Escape («Бегство») получил единогласное одобрение всех членов жюри 13 сезона шоу America’s Got Talent («В Америке есть таланты»). Как выяснили журналисты «Фразы», жюри конкурса было поражено оригинальностью и технологичностью выступления.

Как сообщает «Новое Время», сюжет номера представляет из себя головокружительное путешествие героя в виртуальной реальности. При этом исполнитель не только постоянно взаимодействует с голографической видеопроекцией, но и перемещается в трехмерном пространстве.

В итоге продюсер шоу и один из членов жюрю Саймон Коуэлл назвал выступление доскональным «путешествием в будущее». А супермодель Хайди Клум, которая также сидит в жюри, назвала его «самым невероятным» из когда-либо увиденных.

Отметим, что автором и постановщиком номера выступил сам исполнитель. Визуальное оформление обеспечила украинская компания Front Pictures.

America’s Got Talent — телепроект канала NBC, в рамках которого исполнители самых разных возрастов и социальных групп соревнуются за главный приз в $1 млн, демонстрируя различные умения.

Отметим, что украинцы уже не первый раз удивляют аудиторию шоу своим необычным выступлением. В 2017 году украинский танцевальный коллектив Light Balance со своим инновационным шоу дошел до финала.