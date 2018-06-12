В Орландо мужчина убил четверых детей, после чего застрелился в туалете

Страшная трагедия разыгралась в Орландо (штат Флорида, США), где мужчина взял в заложники четверых детей. Как выяснили журналисты «Фразы», отморозок убил детей, после чего застрелился сам.

Как сообщают американские СМИ, двое детей, которых убил мужчина, были его собственными.

Сообщается, что, вооружившись, он забаррикадировался с детьми в квартире в одном из жилых комплексов Орландо. Ранее его сожительница вызвала полицию, заявив, что он ее избил.

Когда приехала полиция, мужчина открыл огонь, подстрелив одного из копов — его госпитализировали.

Полиция оцепила здание. Блокада продолжалась около суток. Когда полицейские ворвались в здание, то обнаружили тела годовалого младенца и детей 7, 10 и 12 лет.

Труп мужчины нашли в туалете — он застрелился.

Сообщается, что преступника звали Гэри Уэйн Линдси, ранее отбывал условный срок за ряд преступлений.

Как писала «Фраза», в США открыли огонь прямо в школе.

В одной из американских школ «заряженный» рюкзак начал стрелять по детям.