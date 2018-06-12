Историческая встреча Трампа и Ким Чен Ына не обошлась без курьезов и пикантных подробностей

Историческая встреча президента США Дональда Трампа и верховного лидера Корейской народно-демократической республики Ким Чен Ына ознаменовалась рядом курьезов. Как выяснили журналисты «Фразы», в частности, на улицах Сингапура, где проходил саммит, были замечены двойники двух руководителей.

Как видно на видео, опубликованном на официальной странице Deutsche Welle в Twitter, , двойники прогуливались и позировали перед камерами.

As the world awaits the historic #TrumpKimSummit, the meeting of these two is already a success... pic.twitter.com/8S1L5nPV8P — dwnews (@dwnews) 11 июня 2018 г.

В комментариях пользователи отметили, что двойник Ына больше похож на оригинал, чем Трампа и предложили как-то наградить актеров.

Кроме того, в «Твиттере» сингапурского издания The Straits Times появилось видео, на котором видно, как оператор и фотограф не поделили место около пуле и бомбонепробиваемого автомобиля президента США под названием «Зверь». На видео видно как к фотографу, стоявшему около машины, которую Трамп решил показать своему северокорейскому визави, подбегает видеооператор и пытается оттолкнуть. Однако ему это не удается.

Кроме того, как сообщил «Интерфакс», в ходе рабочего ланча членов делегаций обеих стран угощали «коктейлем» из креветок с авокадо, салатом из зеленых манго с медом и осьминогом, говяжьими ребрышками с картофелем и приготовленными на пару брокколи, обжаренным рисом с овощами по-янчжоуски и свининой в кисло-сладком соусе. На десерт подавали канапе с черным шоколадом и ванильное мороженое.

Отметим, что по итогам первой в истории встречи лидеров США и КНДР, которая состоялась 12 июня в Сингапуре, был подписан «очень важный и достаточно всеобъемлющий» документ. Процесс подписания публикует на своей странице в Twitter китайское издание People`s Daily.

Trump, Kim sign document following historic meeting in Singapore #TrumpKimSummit pic.twitter.com/0s3qTguw6b — People’s Daily app (@PeoplesDailyapp) 12 июня 2018 г.

Официальных данных о сути подписанного документа пока нет. Однако, по данным CNN, лидеры согласились «работать над полной денуклеаризацией Корейского полуострова» и договорились о поиске останков американских военнослужащих, которые погибли или пропали без вести во время Корейской войны 1950-1953 годов.

По данным ВВС, в соответствии с документом США и КНДР обязуются установить новые отношения между двумя странами, объединить усилия по созданию длительного и стабильного мирного режима на Корейском полуострове, а также приложить усилия для полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмена на гарантии безопасности КНДР со стороны США.

В то же время «Европейская правда» опубликовала крупную фотографию подписанного документа.

По данным СМИ, оба лидера выразили крайнее удовлетворение от хода и результатов переговоров и обменялись приглашениями посетить свои страны. Кроме того, Трамп заявил о желании провести еще одну встречу с Ыном, подчеркнув, что между ними наладились особые отношения.

Напомним, что формально США и КНДР с 1953 года и до сих пор находятся в состоянии войны.

Как сообщала «Фраза», историческая встреча двух лидеров оказалась на грани срыва в конце мая, когда Ким Чен Ын поставил Дональду Трампу ультиматум. В ответ Трамп написал письмо, в котором официально объявил об отмене двустороннего саммита. Однако в последний момент ситуацию удалось урегулировать.