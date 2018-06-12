Смертельная вечеринка: в России катамаран столкнулся с баржей – много погибших

Смертельное ЧП случилось в российском Волгограде. Как выяснили журналисты «Фразы», на Волге столкнулись катамаран и баржа.

По данным местных СМИ, на катамаране проходила частная вечеринка — в результате трагедии погибли 11 человек.

ЧП произошло прямо в районе центральной набережной Волгограда.

Тела одиннадцати погибших извлечены из реки на берег. Поисковая операция уже завершена.

Всего на борту катамарана находились 16 человек. Пятерым пассажирам удалось спастись.

Причиной трагедии могло стать несоблюдение требований безопасности, на катамаране не были включены опознавательные огни. Отмечается, что его владелец не зарегистрировал плавсредство в соответствии с законодательством.

Как писала «Фраза», несколько лет назад Россию шокировало крушение теплохода «Булгария» в Татарстане.