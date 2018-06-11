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На раскопках в Израиле найдена голова библейского царя

На раскопках в Израиле найдена голова библейского царя

Археологи обнаружили в Израиле скульптуру головы царя, которая была изготовлена около трех тысяч лет назад. Как выяснили журналисты «Фразы», размер фигурки не превышает 5 сантиметров.

Как сообщает «Новое Время» со ссылкой на западные СМИ, голова может принадлежать какому-то очень знатному мужчине, скорее всего — царю. «Мы можем догадываться, что он, скорее всего, был царем, но мы не можем этого доказать. Внебиблейские источники для прояснения этого вопроса отсутствуют», — рассказал участник раскопок Роберт Маллинс из Университета Азуса Тихоокеанского региона.

На важность изображенного человека, помимо короны, бороды и волос, указывает, в частности, то с какой художественной точностью, редкой для того времени и региона, создана скульптура.

Она была найден во время раскопок на участке Абель Бейт-Маака, который расположен к югу от границы Израиля и Ливана. В IX веке до н. э. это место находилось на стыке трех влиятельных регионов: арамейского Дамаска на востоке, финикийского города Тир на западе и Израильского царства.

Данный факт вызывает вопросы о том, кому именно посвящена данная фигурка — царю Ахаву из Израиля, королю Азаилу из Дамаска или королю Этбаалу из Тира. Однако все они упоминаются в Библии.

На данный момент специалисты рассчитывают вернуться на участок и продолжить раскопки, чтобы найти тело фигурки. Тогда им будет проще дать ответ на эту загадку возрастом в 3 тысячи лет.

Как сообщала «Фраза», в 2010 году израильские археологи откопали оборонительную стену между Храмовой горой и древним Городом Давида. Ученые считают, что им удалась найти стену Соломона, о которой упоминается в Библии.

В 2013 году по сообщениям израильского Управления древностей, в древнейшей части Иерусалима, именуемой «город Давида», была найдена древняя свинцовая таблица магического содержания. По примерным оценкам, возраст реликвии составляет 1700 лет.

Зимой 2014 года во время работ в городе Алума, в 50 км к югу от Тель-Авива исследователи обнаружили прекрасно сохранившуюся древнюю мозаику, возраст которой составляет 1,5 тыс. лет.

Весной 2015 года в центре Тель-Авива в ходе археологических раскопок были найдены руины египетского поселения, которому 5000 лет.

В феврале 2017 года археологи из Еврейского университета в Иерусалиме и университета Либерти (США) возобновили исследования в районе Иудейской пустыни, где были найдены Кумранские свитки.

При раскопках в историческом центре Иерусалима осенью того же года израильские археологи обнаружили древний театр, который так и не был введен в эксплуатацию.

Тэги: Библия, мир, история, археология, Израиль, раскопки, науки

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