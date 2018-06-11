Мэр Киева Кличко слетал в США, где его включили в Международный зал боксерской славы

Мэра Киева Виталия Кличко включили в Международный зал боксерской славы. Как выяснили журналисты «Фразы», он стал первым украинцем, удостоенным такой спортивной чести.

Для этого бывший чемпион мира в супертяжелом весе слетал в город Канастот (США), где и состоялась официальная церемония.

Отмечается, что Виталий Кличко был на церемонии со своим братом Владимиром.

Также в Международный зал боксерской славы вместе с украинцем включили включили Эрика Моралеса и Рональда Райта.

Как писала «Фраза», Виталий Кличко повесил боксерские перчатки на гвоздь в 2012 году. Владимир Кличко завершил карьеру в прошлом году.

Ранее появилось видео, как братья Кличко сошлись в спарринге, чтобы померяться силой.