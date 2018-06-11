Защитник сборной Польши спас журналистку прямо во время интервью

Реакцию настоящего профессионала продемонстрировал защитник сборной Польши и местной «Легии» Михаил Паздан, который спас журналистку прямо во время интервью. Как выяснили журналисты «Фразы», действия поляка уже вовсю обсуждают болельщики.

Как следует из появившегося в Интернете видео, Михаил Паздан во время интервью среагировал на падающую прямо на журналистку аппаратуру, техничным приемом вернув ее в исходное положение, будто перед ним был футбольный мяч.

На кадрах видно, что сама журналистка была в шоке от случившегося.

Сейчас сборная Польши готовится к чемпионату мира в России.

Как писала «Фраза», матчи в России посетят шесть тысяч украинцев.

Также появилось расписание трансляций матчей.