Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

На Прикарпатье родители 30 лет держали сына взаперти

На Прикарпатье родители 30 лет держали сына взаперти

39-летний житель Калуша более 30 лет не выходил из квартиры, потому что его не выпускали собственные родители. Как выяснили журналисты «Фразы», он не умеет писать, есть ложкой, ему трудно двигаться.

По информации ТСН, лишь случайность позволила соседям узнать, что происходит в квартире на этаж выше.

С детства житель Калуша Николай плохо слышит и не говорит. Соседи часто видели мужчину в окне, однако им никогда не приходило в голову, что его родители почти 30 лет не выводили сына на улицу.

«Сначала они гуляли малыми, выходили на скамейку, сидели. Когда дети пошли в школу, он 3 месяца ходил в школу для детей, которые плохо слышат. А потом она почему-то его забрала, сказала, что его там обижают», — говорит соседка.

Однажды семья Николая в очередной раз затопила соседей снизу. Люди пошли жаловаться и были ошарашены тем, что происходит в квартире Николая. Как оказалось, отец «Маугли» Петр умер, однако женщина держала его тело в квартире несколько суток, мол, отогреется под одеялом. К семье наведались представители социальных служб.

«Ее муж умер и лежал. В пятницу умер, они во вторник пришли. Она его накрыла, думала, отогреется», — рассказывает директор территориального центра социального обслуживания Надежда Рим.

В квартиру служащие заходили в перчатках, противогазах, ведь там было грязно, пахло отходами, пол был покрыт мусором. Через некоторое время исчезла и мать Николая. Оказалось, она лежала в квартире, поражена инсультом, а 39-летний сын сидел у окна.

«Он сидел у окна, издавал однообразные звуки. Соседка несколько дней подряд приносила еду, он еду выбрасывал на землю, а потом поднимал и ел», — рассказывает заместитель руководителя Калужского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Василий Ильницкий.

Сейчас «квартирный Маугли» находится в Снятинском психоневрологическом интернате. По словам работников заведения, он серьезно отстает в развитии, им тяжело заниматься. Его трудно переодеть, мужчина ждет, что его помоют, накормят и тому подобное. Его ждет длительная реабилитация, лечение, после чего он с нуля начнет учить элементарные вещи, такие как уход за гигиеной, самостоятельный прием пищи.

Как рассказывает мать Николая, она не хотела его ограничить, она просто боялась за него из-за того, что сын якобы глухонемой. «Что он был закрыт — это ложь, клевета. На самом деле он глухонемой, и я боялась за него. Считала, что сама выдержу все это и мы с ним проживем, как получится», — рассказывает она.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Николаеве одинокая пенсионерка прожила в одной квартире с трупом матери, которая умерла около 30 лет назад.

Тэги: общество, здоровье, Прикарпатье, криминал, Калуш

Комментарии

Колонка автора
09.04.18 09:34

Русский след в ливийском деле Николя Саркози

Автор: Максим Михайленко

Статьи

11.04.18 09:40

Какое государство нам нужно, чтобы спасти Украину

Автор: Александр Вольский

Главная новость дня

Трамп пообещал России ракеты над Сирией. ГосТВ готовит россиян к «судному дню»

Трамп пообещал России ракеты над Сирией. ГосТВ готовит россиян к «судному дню»
11.04.18 14:56
970
Последние новости
11.04.18 17:01

После выступления Цукерберга в Конгрессе США пользователи соцсетей пришли к выводу, что он андроид
11.04.18 16:45

МВД предлагает сажать людей за нарушение избирательного права
11.04.18 16:00

Стало известно, в какие ТРЦ в Киеве лучше не ходить
11.04.18 15:59

Трамп снова вынужден оправдываться из-за связей с Украиной, к которой он «очень хорошо относился»
11.04.18 15:33

В Гренландии постоянно увеличивается «темная» зона, что грозит миру потопом
11.04.18 15:24

На Прикарпатье родители 30 лет держали сына взаперти
11.04.18 14:56

Трамп пообещал России ракеты над Сирией. ГосТВ готовит россиян к «судному дню»
11.04.18 14:34

В центре Харькова в мешке найден труп мужчины
11.04.18 14:16

Известная писательница считает, что террористов на совершение атаки 11 сентября вдохновили «Звездные войны»
11.04.18 13:44

Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек

Интервью

10.04.18 09:24

Ром Николай Юрченко: Когда сразу акцентируешь внимание на своей национальности, к тебе другое отношение

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
На Прикарпатье родители 30 лет держали сына взаперти
На Прикарпатье родители 30 лет держали сына взаперти
На Прикарпатье родители 30 лет держали сына взаперти
На Прикарпатье родители 30 лет держали сына взаперти
В центре Харькова в мешке найден труп мужчины
В центре Харькова в мешке найден труп мужчины
Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек
В Хабаровске рухнул вертолет МИ-8. Погибли все, кто был на борту
В Хабаровске рухнул вертолет МИ-8. Погибли все, кто был на борту
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
На Киевщине совершен дерзкий налет на автомобиль «Укрпочты», который перевозил деньги для пенсионеров
Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника
На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем
На Тернопольщине группа подростков, возвращаясь из клуба, утонула в пруду вместе с автомобилем
В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать
В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать
Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ
Российские футбольные хулиганы собираются пролить английскую кровь на домашнем ЧМ
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов