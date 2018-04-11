На Прикарпатье родители 30 лет держали сына взаперти

39-летний житель Калуша более 30 лет не выходил из квартиры, потому что его не выпускали собственные родители. Как выяснили журналисты «Фразы», он не умеет писать, есть ложкой, ему трудно двигаться.

По информации ТСН, лишь случайность позволила соседям узнать, что происходит в квартире на этаж выше.

С детства житель Калуша Николай плохо слышит и не говорит. Соседи часто видели мужчину в окне, однако им никогда не приходило в голову, что его родители почти 30 лет не выводили сына на улицу.

«Сначала они гуляли малыми, выходили на скамейку, сидели. Когда дети пошли в школу, он 3 месяца ходил в школу для детей, которые плохо слышат. А потом она почему-то его забрала, сказала, что его там обижают», — говорит соседка.

Однажды семья Николая в очередной раз затопила соседей снизу. Люди пошли жаловаться и были ошарашены тем, что происходит в квартире Николая. Как оказалось, отец «Маугли» Петр умер, однако женщина держала его тело в квартире несколько суток, мол, отогреется под одеялом. К семье наведались представители социальных служб.

«Ее муж умер и лежал. В пятницу умер, они во вторник пришли. Она его накрыла, думала, отогреется», — рассказывает директор территориального центра социального обслуживания Надежда Рим.

В квартиру служащие заходили в перчатках, противогазах, ведь там было грязно, пахло отходами, пол был покрыт мусором. Через некоторое время исчезла и мать Николая. Оказалось, она лежала в квартире, поражена инсультом, а 39-летний сын сидел у окна.

«Он сидел у окна, издавал однообразные звуки. Соседка несколько дней подряд приносила еду, он еду выбрасывал на землю, а потом поднимал и ел», — рассказывает заместитель руководителя Калужского городского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Василий Ильницкий.

Сейчас «квартирный Маугли» находится в Снятинском психоневрологическом интернате. По словам работников заведения, он серьезно отстает в развитии, им тяжело заниматься. Его трудно переодеть, мужчина ждет, что его помоют, накормят и тому подобное. Его ждет длительная реабилитация, лечение, после чего он с нуля начнет учить элементарные вещи, такие как уход за гигиеной, самостоятельный прием пищи.

Как рассказывает мать Николая, она не хотела его ограничить, она просто боялась за него из-за того, что сын якобы глухонемой. «Что он был закрыт — это ложь, клевета. На самом деле он глухонемой, и я боялась за него. Считала, что сама выдержу все это и мы с ним проживем, как получится», — рассказывает она.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Николаеве одинокая пенсионерка прожила в одной квартире с трупом матери, которая умерла около 30 лет назад.