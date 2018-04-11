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Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек

Авиакатастрофа в Алжире. Погибли не менее 200 человек

Сегодня, 11 апреля, на севере Алжира потерпел крушение военный самолет Ил-78. Как выяснили журналисты «Фразы», в результате авиакатастрофы погибли не менее 200 человек, хотя изначально речь шла о 100 погибших.

По данным Sky News Arabia, крушение произошло между городами Буфарик и Блида. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев передает, что самолет упал в аэропорту Буфарика.

Официальных заявлений алжирских властей по поводу катастрофы пока нет. Подробности произошедшего уточняются.

Sky News Arabia также публикует запись с места крушения. Виднеется густой черный дым и огонь, вокруг обломков собрались десятки человек.

По предварительным данным, большинство погибших — военнослужащие.

Как сообщала «Фраза», 11 февраля 2018 года пассажирский самолет потерпел крушение после вылета из Домодедово в Орск (Россия). Первоначально сообщалось, что он столкнулся с вертолетом «Почты России», однако в компании эту информацию опровергли.

В соответствии со списком на самолете находились 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из тех, кто пребывал на борту, не выжил.

Тэги: крушение, самолет, авиакатастрофа, мир, Алжир

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