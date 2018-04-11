В Хабаровске рухнул вертолет МИ-8. Погибли все, кто был на борту

Сегодня, 11 апреля, рано утром в российском Хабаровске разбился вертолет МИ-8. Как выяснили журналисты «Фразы», все находившиеся на борту погибли.

«На пустыре (антенное поле) совершил жесткую посадку вертолет МИ-8 авиакомпании „Восток“. По предварительной информации, на борту находились шесть человек. Здания и сооружения не пострадали», — сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

«В результате ЧП погибли все шесть человек, находившихся на борту. На месте аварии возник пожар. Все, что точно можем сказать — вертолет разлетелся на части», — сказал представитель центра медицины катастроф.

Обломки вертолета разбросаны в радиусе километра. В СК РФ заявили, что вертолет совершал учебно-тренировочный полет, на борту находился только экипаж.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и Следственного комитета, оба черных ящика вертолета уже найдены. В городе введен режим чрезвычайной ситуации.

По словам очевидцев, вертолет упал из-за того, что зацепился за вышку в тумане. Также, по их словам, они слышали взрыв в районе падения.

«Мы сначала услышали грохот, потом раздался звук, похожий на взрыв. Мы вышли на улицу и увидели дым», — рассказали работники цеха, расположенного неподалеку.

Ранее «Фраза» сообщала, что в ноябре 2015 года в результате падения вертолета Ми-8 в районе Игарки (Красноярский край России) погибли 12 человек.

26 октября 2017 года в районе архипелага Шпицберген в море упал российский вертолет. На борту вертолета находились трое пассажиров и пятеро членов экипажа.

В конце января 2018 года в Кременчуге упал вертолет Ми-8. По предварительной информации, на борту находились от трех до четырех человек.