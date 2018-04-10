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Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника

Под Мариуполем депутат избил и посадил на цепь своего наемного работника

Под Мариуполем в селе Покровское депутат сельсовета избил и связал цепью своего наемного работника. Как выяснили журналисты «Фразы», потерпевший Илья был работником СТО, владельцем которой является депутат Иван Комаров.

За помощью в Мангушское отделения полиции обратилась девушка, которая услышала крики о помощи из гаража, сообщает канал «TV7 Мариуполь».

По словам потерпевшего, гнев «хозяина» был вызван отказом красить машину. «По ногам очень больно надавали... Он меня затащил, связал мне руки за спиной, сделал мне кляп... Я когда очнулся, он мне привязывал ноги, чтобы я не мог двигаться», — рассказал мужчина.

Правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Если вина депутата будет доказана, ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», в конце марта 2017 года в Черниговской области преступная группа незаконно удерживала в заложниках и пытала более 200 человек, страдающих от наркотической, алкогольной или другой зависимости.

В конце июля 2017 года в СМИ попала информация об украинце, который отправившись на заработки в Азербайджан, попал в рабство на 17 лет. При его освобождении полицией мужчина не мог разговаривать и был не в состоянии адекватно воспринимать действительность.

В июле 2017 года в СМИ попала информация об украинце, который отправившись на заработки в Азербайджан, попал в рабство на 17 лет.

В августе появилась информация о том, что в сарае одного из домохозяйств в селе Черевки Киевской области супруги 16 лет продержали в рабстве свою знакомую. Женщину били, ставили непосильные задачи по хозяйству, кормили объедками и испорченными продуктами.

В ноябре 2017 года в Одесской области скончалась пенсионерка, которую цигане долгие годы держали в рабстве.

В середине декабря 2017 года стало известно, что в селе Новокаменка Херсонской области мужчина несколько дней продержал свою жену на цепи.

Тэги: полиция, общество, избиение, Мариуполь, рабство, криминал, депутат

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