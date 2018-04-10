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В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать

В Киеве горело помещение с кислородными баллонами. Взрыва чудом удалось избежать

Во вторник, 10 апреля, утром в Киеве загорелось складское помещение на улице Вискозной. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Как отметили в ведомстве, лишь благодаря оперативности спасателей во время пожара никто не пострадал.

Информация о пожаре на улице Вискозной, 17, поступила в 04:20. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит складское здание на площади 500 кв. м. В 5:39 пожарные локализовали пожар, а в 06:00 ликвидировали.

Отметим, что из горящего помещения спасатели вынесли один газовый и два кислородных баллона, предотвратив, таким образом, взрыв. 

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее «Фраза» сообщала, что поздним вечером 29 марта 2017 года в Киеве на Осокорках начался большой пожар. Некоторые свидетели слышали взрыв, а некоторые — звук вертолета. Пожар начался на поле, чем и объясняется большая площадь возгорания.

Тэги: Киев, пожар, общество, взрыв, криминал

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