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В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения

В киевском спальнике мужчина обстреливал окна соседей. Видимо, ради развлечения

В Киеве задержан мужчина, который стрелял из окна по окнам дома напротив. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, 7 апреля в полицию обратилась жительница Соломенского района и рассказала, что окно ее квартиры по улице Митрополита Липкивского повреждено пулей. А через несколько минут аналогичное сообщение поступило от жительницы соседнего дома.

Правоохранители осмотрели оба дома и обнаружили в окнах отверстия, предварительно от выстрела из пистолета. Эксперты изъяли оттуда две пули.

Было установлено, что выстрел был произведен из окна квартиры, расположенной напротив домов пострадавших. Личность стрелявшего установили. Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время обыска квартиры подозреваемого изъяли пистолет, патроны к нему и стреляную гильзу.

Во время происшествия никто не пострадал.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как сообщала «Фраза», 6 июня 2017 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что неизвестные обстреляли дома следователей, которые расследуют дело бывших налоговиков. «Сегодня обстреляли следователей по делу налоговиков. Обстреляли боевым оружием дома, стреляли в окна», — заявил Луценко.

Тэги: Киев, стрельба, криминал, окно, Национальная полиция Украины

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