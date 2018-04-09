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Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму

Пять человек погибли в результате столкновения маршрутки и поезда в Крыму

На нерегулируемом переезде на севере оккупированного Крыма, в районе Армянска, столкнулись микроавтобус и электропоезд. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли пять человек, еще четверо пострадали.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МВД РФ, маршрутное такси Севастополь — Армянск столкнулось с пригородным поездом Керчь — Армянск. «Предварительно, медицинская помощь потребовалась десяти пострадавшим, пять человек погибли», — сообщил источник агентства.

По его данным, предположительно, аварию спровоцировал водитель микроавтобуса «Мерседес», выехавший на переезд перед электричкой. По его словам, водитель, возможно, уснул за рулем или потерял контроль из-за приступа болезни.

Как сообщает РИА Крым со ссылкой на МЧС РФ, «В Красноперекопском районе на железнодорожном полотне на нерегулируемом переезде произошло столкновение электропоезда, следовавшего по маршруту Армянск — Джанкой с микроавтобусом Mercedes Sprinter, который следовал по маршруту Севастополь — Армянск. В результате ДТП есть пострадавшие и погибшие в микроавтобусе. По предварительным данным в электропоезде никто не пострадал».

Отмечается, что движение электричек в связи с ДТП не остановлено и будет продолжено сразу после завершения аварийно-спасательных работ. На месте работают пожарно-спасательное подразделение МЧС России по РК, а также следственные органы и медики.

Видео с места событий публикует на своей странице в Instagram группа «ЧП Симферополь».

 

Первые кадры с места трагедии. ????5 человек погибли и ещё 5 пострадали в результате ДТП на железной дороге. Это предварительные данные пресс-службы МВД по Республике Крым. Авария произошла на жд переезде Красноперекопск-Армянск. Там столкнулись электропоезд и микроавтобус. Спасатели, скорая помощь и ГИБДД работают на месте трагедии. Туда уже выехала наш корреспондент Евгения Довжик. #крым #симферополь #ялта #чпКрым #новостиКрыма #севастополь #аксёнов #таврида #евпатория #судак #керчь #джанкой #crimea #бахчисарай #simferopol #айпетри #феодосия #джанкой

Публикация от ЧП / Крым , Симферополь ???? (@chp_simferopol)

Как сообщала «Фраза», 20 октября 2010 года в результате столкновения пассажирского автобуса «Эталон» с поездом в Днепропетровской области погибли 40 человек. Водитель автобуса имел 36-летний общий водительский стаж. Из этих 36 лет 20 лет мужчина работал водителем автобуса.

Летом 2012 года для нарушителей Правил дорожного движения на железнодорожных переездах почти втрое увеличили штрафы.

26 апреля 2015 года в Каховке Херсонской области на нерегулируемом железнодорожном переезде автодороги Каховка — Коробки — Красный Подол столкнулись рейсовый автобус ПАЗ сообщением Каховка — Коробки и локомотив с одним грузовым вагоном. В результате ДТП один человек погиб, еще пятеро получили травмы.

Тэги: ДТП, автобус, Крым, поезд, переезд, криминал, оккупация

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