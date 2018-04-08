Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ

В Сети появилось видео с колонной российской техники, идущей к границе с Украиной. Как выяснили журналисты «Фразы», видео опубликовала журналистка «Голоса Америки» Фатима Тлисова на своей странице в Twitter.

По ее словам, видео снято 7 апреля 2018 года в с. Петровка Ростовской области, возле границы Украины. «Транспортные средства — это БМД, каждая из которых способна перевозить 3 членов экипажа и 5 десантников», — написала Тлисова.

Russian tanks passing into #Ukraine — this video taken yesterday, April 7, in a village in Rostov region next to the border between the two countries. Locals say this was a second convoy. pic.twitter.com/2fNczgeWC2 — Fatima Tlis (@fatimatlis) 8 апреля 2018 г.

По словам местных жителей, это уже второй подобный конвой за последние дни.

Как сообщали СМИ, апреля 2018 года министр обороны Степан Полторак заявил, что на украинской границе Россия сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тыс. человек, в состав группировки входит около тысячи танков, 2,3 тыс. боевых машин, более чем 1,1 тыс. артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня.

Как сообщала «Фраза», 10 августа 2017 года международное разведывательное сообщество InformNapalm сообщило, что с начала августа 2017 года зафиксировано масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы Российской Федерации.