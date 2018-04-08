Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху

Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху

Бывший голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский обвинил свою бывшую тещу Любовь Аленову в стрельбе по нему. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

«Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой (бывшая жена футболиста) время и место, для того чтобы забрать дочку в воскресенье, ни матери, ни дочки в доме не оказалось... Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными, с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета! Она произвела три выстрела, целясь в меня», — написал Шовковский.

В подтверждение своих слов футболист опубликовал видео инцидента. На нем видно, как женщина бросает камни с балкона, под которым стоит Шовковский, затем заходит в помещение, выходит с пистолетом и стреляет из него. После этого Шовковский уходит со двора.

Как сообщали СМИ, Александр Шовковский развелся с Ольгой Аленовой в октябре 2015 года. Бывшая супруга футболиста утверждает, что позволяет отцу продолжать общаться с дочерью.

Тэги: ФК Динамо (Киев), футбол, стрельба, теща, Александр Шовковский, криминал

Комментарии

Колонка автора
05.04.18 17:23

Почему в России не будет блокчейна

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

08.04.18 09:53

Византийские прогулки по Стамбулу

Автор: Дмитро Шурхало

Главная новость дня

«Христос воскресе»: сегодня православные праздную Великий день Пасхи

«Христос воскресе»: сегодня православные праздную Великий день Пасхи
08.04.18 11:02
1539
Последние новости
08.04.18 18:06

Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
08.04.18 17:40

Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
08.04.18 16:29

На пожаре в небоскребе президента США погиб мужчина
08.04.18 16:17

В пасхальных богослужениях приняли участие без малого 7 млн украинцев
08.04.18 14:45

Мир облетели жуткие кадры последствий якобы очередной химической атаки в Сирии
08.04.18 13:26

В Кривом Роге открыли памятник Покрову Пресвятой Богородицы. На месте, где раньше стоял Ленин
08.04.18 12:08

На Киевщине пьяный солдат с товарищем поиздевались над пенсионеркой и сняли это все на камеру
08.04.18 11:02

«Христос воскресе»: сегодня православные праздную Великий день Пасхи
08.04.18 10:46

Идущее в Украину судно протаранило особняк XVIII века и на несколько часов заблокировало Босфор
07.04.18 22:32

УПЛ: «Шахтер» сохраняет преимущество над «Динамо» перед очным матчем

Интервью

06.04.18 09:05

Максим Побокин: Надежда Савченко - инструмент

Автор: Максим Михайленко

Фото и Видео
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Накануне Пасхи Россия стянула военную технику к границе Украины, – СМИ
Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху
Мир облетели жуткие кадры последствий якобы очередной химической атаки в Сирии
Мир облетели жуткие кадры последствий якобы очередной химической атаки в Сирии
Идущее в Украину судно протаранило особняк XVIII века и на несколько часов заблокировало Босфор
Идущее в Украину судно протаранило особняк XVIII века и на несколько часов заблокировало Босфор
Пользователи соцсетей поддержали банду, которая громит игорные заведения в Киеве
Пользователи соцсетей поддержали банду, которая громит игорные заведения в Киеве
Правоохранители в Днепре, возможно, спасли «жизнь какого-то вора»
Правоохранители в Днепре, возможно, спасли «жизнь какого-то вора»
В Сети появилось видео трещины, раскалывающей Африку надвое
В Сети появилось видео трещины, раскалывающей Африку надвое
СМИ опубликовали видео, как пытались подкупить Ульяну Супрун
СМИ опубликовали видео, как пытались подкупить Ульяну Супрун
В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО
В Киевской области нашли тайник с боеприпасами, вывезенными из зоны АТО
В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами
В столичные садики поставляли макароны с мышиными экскрементами
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов