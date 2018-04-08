Бывшая теща обстреляла Александра Шовковского на Пасху

Бывший голкипер киевского «Динамо» Александр Шовковский обвинил свою бывшую тещу Любовь Аленову в стрельбе по нему. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом спортсмен написал на своей странице в Facebook.

«Приехав в установленное судом и подписанное Ольгой Аленовой (бывшая жена футболиста) время и место, для того чтобы забрать дочку в воскресенье, ни матери, ни дочки в доме не оказалось... Сначала Аленова Любовь Павловна прицельно в голову кидала в меня камнями, заблаговременно заготовленными, с балкона, а потом по мне начала стрелять из пистолета! Она произвела три выстрела, целясь в меня», — написал Шовковский.

В подтверждение своих слов футболист опубликовал видео инцидента. На нем видно, как женщина бросает камни с балкона, под которым стоит Шовковский, затем заходит в помещение, выходит с пистолетом и стреляет из него. После этого Шовковский уходит со двора.

Как сообщали СМИ, Александр Шовковский развелся с Ольгой Аленовой в октябре 2015 года. Бывшая супруга футболиста утверждает, что позволяет отцу продолжать общаться с дочерью.