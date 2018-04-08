Мир облетели жуткие кадры последствий якобы очередной химической атаки в Сирии

По меньшей мере 75 человек погибли в Сирии в ходе предполагаемой химической атаки на Думу — последний в восточной Гуте город, контролируемый повстанцами. Как выяснили журналисты «Фразы», сирийские и российские власти назвали обвинения в химатаке «сфабрикованными».

Как сообщает BBC со ссылкой на волонтерскую спасательную службу «Белые каски», в результате химической атаки пострадали более 1000 человек и уже подтверждено 150 смертей, включая женщин и детей. Утверждается, что количество погибших, судя по всему, будет расти.

В подтверждение своих слов «Белые каски» на своей странице в Twitter публикуют видео с места трагедии.

В то же время, по данным оппозиционного Медиа-центра Гуты, в атаке погибли более 75 человек. Сообщается, что составить полную картину инцидента пока сложно, но судя по всему бочковая бомба с нерво-паралитическим веществом зарином был сброшен с вертолета.

Отмечается, что независимая проверка сообщений пока не проводилась.

Государственный департамент США уже заявил, что если факт нового применения химического оружия в Сирии подтвердится, то ответственность за это ляжет на Россию. «История применения сирийским режимом химического орудия против собственного народа даже не подлежит обсуждению. В конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев», — цитирует официальное заявление Госдепа «Интерфакс-Украина».

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter заявил, что за преступление против человечности, которым могут признать химическую атаку в Сирии, должны понести ответственность и преступники, и те, кто их поддерживает.

В свою очередь, официальный Дамаск опровергает все сообщения. Как проинформировало сирийское национальное агентство, цитируя официального представителя, боевики радикальной группировки «Джейш аль-Ислам», находящейся на грани уничтожения, вбрасывают ложную информацию о якобы имевшем место применении химоружия, чтобы препятствовать наступлению правительственных войск.

Как сообщает «Интерфакс», в Минобороны РФ также заявили, что сообщения о применении сирийской армией против боевиков в Думе (Восточная Гута) бомбы с хлором не соответствуют действительности. «Решительно опровергаем эту информацию», — заявил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Он добавил, что после освобождения Думы от боевиков РФ готова «немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений» и добавил, что «ряд западных стран» пытается помешать возобновлению операции по выводу боевиков из г. Дума.

Как сообщала «Фраза», летом 2012 года официальный представитель сирийского правительства Джихад Макдиси заявил, что его страна применит химическое оружие только в случае начала иностранной интервенции. При этом он подчеркнул, что нынешнее сирийское правительство ни при каких условиях не применит боевые отравляющие вещества против собственного населения.

В конце того же года сирийские оппозиционеры объявили, что правительство Сирии уже 18 раз применяло боевые отравляющие вещества против населения страны. По их информации, газ использовался для подавления сопротивления в окрестностях Дамаска, а также в провинциях Хомс, Хама и Идлиб. По словам представителя оппозиции Луая Мукдада, правительственная армия применяет новые отравляющие смеси, которые широкой публике еще не известны.

Перед этим дезертировавший из сирийской армии генерал-майор Аднан Силлу рассказал телеканалу «Аль-Арабия» об огромном арсенале химического оружия в Сирии. По словам военного, эти запасы сравнимы с объемами ядерного оружия у Израиля.

В ночь на 28 сентября 2013 года Совет Безопасности ООН проголосовал за принятие резолюциипо химическому оружию в Сирии. Это решение стало первым документом по Сирии, который был принят с 2011 года. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун назвал принятие резолюции «первой обнадеживающей новостью по Сирии за долгое время».

1 октября того же года на 33 заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) под руководством посла Украины в Королевстве Нидерланды Александра Горина Сирию обязали завершить ликвидацию запаса химического оружия до начала 2014 года.

В октябре 2013 года в Сирию прибыла международная группа специалистов по уничтожению химического оружия. По плану, власти Сирии должны были уничтожить свои запасы химического оружия к середине 2014 года, а также оборудование, с помощью которого оно производится.

Как сообщали СМИ, вывоз наиболее опасных химических веществ за пределы Сирии начался 7 января 2014 года. Всего в рамках операции было вывезено более 1,2 тыс. тонн химических веществ. Часть из них была уничтожена на территории страны.

Процесс ликвидации сирийского химоружия начался 7 июля 2014 года на борту американского корабля Cape Ray. Эксперты ОЗХО зафиксировали доставку на борт корабля всех 78 контейнеров с 600 тоннами наиболее опасных химикатов, большая часть которых — газ зарин.

В августе того же года президент США Барак Обама объявил об окончании процесса утилизации задекларированного Сирией арсенала химического оружия.

Весной 2015 года правозащитники из Human Rights Watch объявили, что в марте власти Сирии неоднократно применяли химическое оружие против населения. Все атаки были зафиксированы на территории, контролируемой оппозиционными группировками, во время борьбы за контроль над городом Идлиб. По данным Human Rights Watch, химическое оружие находилось в так называемых бочковых бомбах, которые сбрасывались на город с вертолетов. «Такие нападения нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия и резолюции Совета Безопасности ООН», — указано в пресс-релизе организации. Отметим, ранее в использовании хлорного газа обвиняли боевиков «Исламского государства».

В апреле 2017 года в результате газовой атаки на сирийский город Хан Шейхун в провинции Идлиб погибли 72 человека, среди которых 20 детей.