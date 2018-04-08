Идущее в Украину судно протаранило особняк XVIII века и на несколько часов заблокировало Босфор

Идущий в Украину балкер врезался в исторический особняк на берегу Босфора в Стамбуле. Как выяснили журналисты «Фразы», причиной происшествия стала неисправность рулевого оборудования.

Как сообщает Daily Sabah, 225-метровый балкер Vitaspirit врезался в прибрежный особняк около 16.00 7 апреля. Судно направлялось из Египта в Украину. В результате инцидента движение проливом остановили в оба направления.

На место происшествия отправили судно береговой охраны и буксирные судна, которые оттянули Vitaspirit, шедший под мальтийским флагом, к берегу.

О пострадавших в результате инцидента не сообщается, однако на кадрах с места происшествия можно заметить значительные повреждения, причиненные историческому приморскому особняку, расположенному под мостом Фатих Султан Мехмет, который соединяет азиатскую и европейскую части Стамбула.

Капитан судна рассказал, что авария произошла из-за технической неисправности руля. В настоящее время оно отбуксировано в ближайший порт.

Видео с кадрами инцидента опубликовано на канале газеты Maritime post в YouTube.

Как сообщает «Европейская правда», особняк Хекимбаши Салих Эфенди построен на берегу Босфорского пролива в XVIII веке и использовался для проведения свадеб и концертов.

Как сообщали СМИ, в октябре 2017 года балкер, перевозивший партия угля из США в Украину серьезно повредил порт Южный под Одессой. Корабль водоизмещением более 100 тысяч тонн врезался в причал из-за ошибки лоцмана.

Как сообщала «Фраза», летом 2012 года яхта под управлением нетрезвого россиянина врезалась в берег острова Хвар в Хорватии.