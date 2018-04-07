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Пользователи соцсетей поддержали банду, которая громит игорные заведения в Киеве

Пользователи соцсетей поддержали банду, которая громит игорные заведения в Киеве

Сегодня ночью около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде разгромили игорное заведение в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице группы «Киев оперативный» в Facebook.

В частности, как сообщается, на проспекте Василия Порика, 13Г, около 15 человек в балаклавах и камуфляжной одежде совершили погром в игорном заведении «Золотая Подкова». Когда злоумышленники покидали заведение, они решили под угрозой бейсбольной биты забрать с собой и сейф с деньгами.

Нападавшие скрылись до приезда полиции.

При этом, как отмечается, вчера подобные нападения произошли еще в нескольких заведениях с игровыми автоматами в Киеве. В частности, на улицах Мельникова и Кибальчича.

Нападавших разыскивает полиция.

Отметим, что в комментариях под видео, а также в группе «Киев Оперативный» многие пользователи высказали полную поддержку действиям преступников и напомнили, что в Украине уже давно запрещен игорный бизнес.

 

Как сообщала «Фраза», 15 мая 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон о запрете игорного бизнеса. По мнению вице-президента Украинской ассоциации деятелей игорного бизнеса Григория Трипульского, это решение могло быть пролоббировано Российской Федерацией.

Тогда же народный депутат, заместитель председателя парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политике и предпринимательства Ксения Ляпина назвала этот закон «коррумпированным» и «безгранично глупым».

В апреле 2011 года Верховная Рада приняла за основу проект Закона относительно усовершенствования законодательства о запрете игорного бизнеса в Украине, согласно которому термины «игорный бизнес» и «азартная игра» распространяются, в том числе на интерактивные заведения и компьютерные симуляторы.

В феврале 2018 года предприимчивые граждане нашли способ, как обойти запрет, начав устанавливать на улицах Киева игровые автоматы, замаскированные под платежные терминалы в людных местах.

Тэги: Киев, банда, криминал, соцсети, погром, игровые автоматы

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