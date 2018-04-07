В Сети появилось видео трещины, раскалывающей Африку надвое

Между городами Найроби и Нарок в Кении появилась огромная трещина. Как выяснили журналисты «Фразы», по мнению специалистов, со временем она расползется по всему континенту и разделит Африку надвое.

На видео, которое разместило на своем канале в YouTube издание Daily Nation, видна трещина, которая тянется на несколько километров. Ее ширина составляет шесть метров, а глубина — 15 метров.

Часть расселины, где проходит шоссе, сейчас засыпали. Однако ожидается, что она будет расти и создавать проблемы для движения транспорта.

Отмечается, что на этом месте проходит граница двух тектонических плит, которые удаляются друг от друга на три сантиметра в год.

Как сообщала «Фраза», 19 марта 2018 года крупный разлом пересек кенийскую дорогу Mai-Mahiu Narok, которую пришлось срочно ремонтировать. Тогда же стало известно, что, по подсчетам ученых, восточная часть Африки окончательно отделится от материка через 3-4 миллиона лет. Связанная с этим процессом деформация земной коры привела к появлению геологического разлома — Великой рифтовой долины, которая протянулась приблизительно на шесть тысяч километров от Ливана до Мозамбика, а также Красного моря. Скорость, с которой две плиты (Нубийская и Сомалийская) отходят друг от друга, составляет 6-7 миллиметров в год. В будущем это место будет затоплено, а Кения превратится в остров.

Напомним, трещина длиной 50 километров и шириной 7 метров, породившая гипотезу о расколе Африки, появилась в 2005 году. Спустя пять лет ученые провели тщательный анализ, результатом которого стало подтверждение гипотезы.