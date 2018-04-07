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СМИ опубликовали видео, как пытались подкупить Ульяну Супрун

СМИ опубликовали видео, как пытались подкупить Ульяну Супрун

Опубликовано видео, на котором можно наблюдать, как и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку в обмен на медицинское оборудование для больницы в Вишневом. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это одна из коррупционных историй из «аквариума Холодницкого», в которой фигурируют не менее 5 человек.

Как сообщает ТСН, чиновница еще зимой сообщила, что помощник Олега Ляшко и глава радикалов Киево-Святошинского района Александр Богачев предлагал ей взятку в виде квартиры прямо в ее кабинете.

Супрун сразу заявила в органы и все время подыгрывала действующим лицам. На видео можно видеть как городской голова Вишневого лично встречается с и. о. министра и размышляет над схемами передачи ей квартиры. При этом он говорит: «Как вы задекларируете, это ваш вопрос, купили, не купили ... Но есть определенные фонды, такие мои личные».

Таким образом, можно сделать вывод, что квартира для Супрун выделяется из каких-то фондов городского головы. В то же время в горсовете отрицают наличие свободного жилья. Как объяснил заместитель городского головы Георгий Майсурадзе, «застройщики городу квартиры не передают, поэтому наш квартирный фонд уже 7 лет не пополняется».

Известно, что квартиру для Супрун должны были оформить на ее помощника, и мэр города лично возил его показывать дом. При этом, как заявляют журналисты, «мэр Вишневого Илья Диков сначала всячески избегал встречи с журналистами, а потом написал письмо, в котором заявил, что воздержится от комментариев до окончания следствия».

Застройщики «Акварели 2», которые также фигурируют на «пленках Холодницкого», тоже не захотели встречаться с журналистами.

Помощник депутата Богачев заявил, что Супрун, мол, сама жаловалась на отсутствие собственного жилья, а он де просто расчувствовался: «Я человек отзывчивый и не мог не откликнуться, что я просто, чтобы помочь, улучшить условия. И за это получается меня хотят судить».

В обмен на квартиру больница Вишневого должна была получить медицинскую технику, в том числе маммограф, за счет международных организаций.

По данным журналистов, врачи не скрывают высокого уровня онкозаболеваний в городе, так что помочь городской больнице могло быть добрым делом, однако на другом видео можно видеть как мэр размышляет о том, как можно заработать на этом оборудовании. «Мы берем 50% там, грубо говоря, пишем 100 гривен в день. Социальные, то есть ветераны, малообеспеченные, все остальные, грубо говоря, в день на десять талончиков», — говорит чиновник.

Как сообщали СМИ, 7 марта 2018 года детективы НАБУ провели обыски у помощника главы Радикальной партии Украины Олега Богачева, а также у городского головы Вишневого Ильи Дикова.

14 марта и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась в Национальное антикоррупционное бюро из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата. По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова рассказала в комментарии изданию, что такие схемы — власть-больница-оборудование-откат — типичны для Украины. Самые громкие скандалы связаны с «Охматдетом» и Институтом рака. «Каждый раз, когда закупается медицинское оборудование — сначала все на этом пиарятся. Затем деньги на обслуживание этого оборудования дерибанятся. И третья стадия коррупции, которую мы наблюдаем — это оборудование затем продается. Вот мы помним, как супердорогое оборудование, которое закупали для „Охматдета“, нашли где-то на складах Винницкой области», — рассказывает Устинова.

«Распутав этот клубок, в НАБУ составили сообщение о подозрении, но прокуроры САП никак его не согласуют», — рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Артем.

Сама Супрун и ее помощник, на которого и оформляли квартиру, обещают прокомментировать эту историю позже.

Как сообщали СМИ, 7 марта 2018 года детективы НАБУ провели обыски у помощника главы Радикальной партии Украины Олега Богачева, а также у городского головы Вишневого Ильи Дикова.

14 марта и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась в Национальное антикоррупционное бюро из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата. По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

Тэги: взятка, СМИ, коррупция, квартира, видео, Ульяна Супрун

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