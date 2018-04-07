СМИ опубликовали видео, как пытались подкупить Ульяну Супрун

Опубликовано видео, на котором можно наблюдать, как и. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун предлагают взятку в обмен на медицинское оборудование для больницы в Вишневом. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, это одна из коррупционных историй из «аквариума Холодницкого», в которой фигурируют не менее 5 человек.

Как сообщает ТСН, чиновница еще зимой сообщила, что помощник Олега Ляшко и глава радикалов Киево-Святошинского района Александр Богачев предлагал ей взятку в виде квартиры прямо в ее кабинете.

Супрун сразу заявила в органы и все время подыгрывала действующим лицам. На видео можно видеть как городской голова Вишневого лично встречается с и. о. министра и размышляет над схемами передачи ей квартиры. При этом он говорит: «Как вы задекларируете, это ваш вопрос, купили, не купили ... Но есть определенные фонды, такие мои личные».

Таким образом, можно сделать вывод, что квартира для Супрун выделяется из каких-то фондов городского головы. В то же время в горсовете отрицают наличие свободного жилья. Как объяснил заместитель городского головы Георгий Майсурадзе, «застройщики городу квартиры не передают, поэтому наш квартирный фонд уже 7 лет не пополняется».

Известно, что квартиру для Супрун должны были оформить на ее помощника, и мэр города лично возил его показывать дом. При этом, как заявляют журналисты, «мэр Вишневого Илья Диков сначала всячески избегал встречи с журналистами, а потом написал письмо, в котором заявил, что воздержится от комментариев до окончания следствия».

Застройщики «Акварели 2», которые также фигурируют на «пленках Холодницкого», тоже не захотели встречаться с журналистами.

Помощник депутата Богачев заявил, что Супрун, мол, сама жаловалась на отсутствие собственного жилья, а он де просто расчувствовался: «Я человек отзывчивый и не мог не откликнуться, что я просто, чтобы помочь, улучшить условия. И за это получается меня хотят судить».

В обмен на квартиру больница Вишневого должна была получить медицинскую технику, в том числе маммограф, за счет международных организаций.

По данным журналистов, врачи не скрывают высокого уровня онкозаболеваний в городе, так что помочь городской больнице могло быть добрым делом, однако на другом видео можно видеть как мэр размышляет о том, как можно заработать на этом оборудовании. «Мы берем 50% там, грубо говоря, пишем 100 гривен в день. Социальные, то есть ветераны, малообеспеченные, все остальные, грубо говоря, в день на десять талончиков», — говорит чиновник.

Как сообщали СМИ, 7 марта 2018 года детективы НАБУ провели обыски у помощника главы Радикальной партии Украины Олега Богачева, а также у городского головы Вишневого Ильи Дикова.

14 марта и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась в Национальное антикоррупционное бюро из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата. По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.

Член правления Центра противодействия коррупции Александра Устинова рассказала в комментарии изданию, что такие схемы — власть-больница-оборудование-откат — типичны для Украины. Самые громкие скандалы связаны с «Охматдетом» и Институтом рака. «Каждый раз, когда закупается медицинское оборудование — сначала все на этом пиарятся. Затем деньги на обслуживание этого оборудования дерибанятся. И третья стадия коррупции, которую мы наблюдаем — это оборудование затем продается. Вот мы помним, как супердорогое оборудование, которое закупали для „Охматдета“, нашли где-то на складах Винницкой области», — рассказывает Устинова.

«Распутав этот клубок, в НАБУ составили сообщение о подозрении, но прокуроры САП никак его не согласуют», — рассказал детектив Национального антикоррупционного бюро Артем.

Сама Супрун и ее помощник, на которого и оформляли квартиру, обещают прокомментировать эту историю позже.

Как сообщали СМИ, 7 марта 2018 года детективы НАБУ провели обыски у помощника главы Радикальной партии Украины Олега Богачева, а также у городского головы Вишневого Ильи Дикова.

14 марта и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что более года назад обратилась в Национальное антикоррупционное бюро из-за предложения ей квартиры в качестве взятки от помощника народного депутата. По словам Супрун, после заявления она и ее внештатный советник участвовали в следственных действиях, чтобы зафиксировать преступные действия.