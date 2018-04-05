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Под Киевом врачи залечили женщину до смерти

Под Киевом врачи залечили женщину до смерти

Жительница Белой Церкви Оксана Целикова пытается наказать врачей местного онкодиспансера, которые не смогли спасти ее мать. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам врачей, женщина была обречена, хотя экспертизы свидетельствуют о другом.

Маргарите Целиковой было 49, когда она обратилась в онкодиспансер, чтобы удалить опухоль в груди. Анализы показывали: новообразование доброкачественное. То есть — не рак, сообщает ТСН.

«Это такая операция, что 2-3 дня и люди дома находятся», — говорит дочь погибшей. У нее осталось видео, которые было снято за несколько дней до операции и вскоре после. На нем уже женщина даже не помнит собственного имени.

«И на это они говорят, что она в нормальном состоянии. Она ленивая, она вставать не хочет, говорили мне», — рассказывает девушка.

А уже через два дня женщина умерла. Врачи до последнего уверяли, что с мамой все в порядке, мол, так люди отходят от операции. Хотя все, кто посещал Маргариту, видели совсем другую картину.

Подружка Оксаны Целиковой Татьяна, для которой умершая женщина была второй матерью, боится говорить открыто, потому что подруге уже угрожали.

«Они уже кололи все без перебора, все вливали в нее. Жидкость не уходит, человек просто раздувается», — рассказывает девушка.

«27 февраля 2017 года в полицию обратилась местная жительница с письменным заявлением по поводу того, что в онкодиспансере Белая Церковь умерла ее мама», — говорит работник белоцерковской полиции Андрей Семиренко.

Следствие длится уже почти год, подозрение никому из врачей до сих пор не выдвинули. В экспертизе сделали заключение, что Маргарита умерла из-за несвоевременного замещения кровопотери и ДВС синдром, то есть нарушения свертываемости крови.

Диагноз очень удобен для врачей. Ведь ДВС-синдром может быть как следствием кровотечения, которую не останавливали, так и причиной. Например, у раковых больных он развивается молниеносно, и тут уже ничего не поделаешь.

Именно такой версии придерживаются в онкодиспансере. Хирург, который оперировал Маргариту, снимать себя не разрешил. А вне камер подчеркнул, что операция прошла в штатном режиме. Кровотечение было внезапное.

«Мы проверили, нет ли кровоточащих сосудов, их просто не было. Рана кровила диффузно. Кровотечение у нее началась в 6 утра», — говорит хирург.

Главный врач защищает честь халата и настаивает, что женщину убил рак. «Поступила с диагнозом рак 2 стадии. Метастазы уже были. Она была нездорова, как вам пытаются рассказать».

Тем временем дочь погибшей получает окончательные выводы судебно-медицинской экспертизы, в которой про рак нет ни слова. Вывод такой, если бы врачи вовремя и правильно среагировали на послеоперационные осложнения, женщина была бы жива.

Чтобы посадить на скамью подсудимых конкретного виновника, одной бумажки мало, говорит адвокат. Следствие назначит еще одну экспертизу. И это будет длиться годами.

В Минздраве говорят, что затягивание дел — проблема правоохранительной и судебной системы. В расследовании министерство задействованы только на первом этапе: клинико-экспертная комиссия изучает летальные случаи, чтобы предотвратить такие в будущем. Правда, признает заместитель министра, меняется система очень медленно.

Пока единственная компенсация, на которую может рассчитывать тоскующая Оксана — денежная. Адвокат советует подать еще один — гражданский иск — на компенсацию.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Николаеве 21-летняя местная жительница после несложной операции стала инвалидом, а ее жених Роман уже пять лет не отходит от кровати любимой. Женщина потеряла память и возможность двигаться из-за ошибки с общим наркозом.

Напомним, в декабре 2017 года на Львовщине в Жидачевской районной больнице по вине медиков умер 12-летний ребенок. Смерть наступила в результате заворота кишечника, в то время как врачи, поставив ошибочный диагноз, лечили ребенка от отравления.

Тогда же появилась информация о том, что 57-летний Александр Близнюк из Жашкова (Черкасская область) умер после капельниц с антибиотиками, которые прописал ему семейный врач. Медик рекомендовала опасные препараты без необходимых обследований и точно определенного диагноза.

В середине ноября похожий случай произошел в Запорожье, где медики обычной больницы три дня сбивали температуру роженицы вместо того, чтобы отвезти ее в роддом. Несмотря на тяжелое состояние, вся помощь врачей ограничилась жаропонижающими препаратами.

Ни рентгена, ни серьезной терапии врачи так и не назначили. Диагноз «пневмония» установили только в реанимации, куда на четвертый день Карину доставили уже в критическом состоянии, когда у нее начали отказывать все внутренние органы.

В родильное отделение роженицу доставили уже реаниматологи — тамошние врачи лишь констатировали гибель плода. Отчаянные попытки спасти хотя бы женщину оказались также безрезультатными.

Тэги: Киев, общество, больница, здоровье, Белая Церковь, врачи

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