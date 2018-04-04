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Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею

Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею

Прокурор САП Назар Холодницкий вспомнил народному депутату Украины, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко его задекларированный выигрыш в лотерею и дом в Козине под Киевом. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом он сказал, отвечая на вопрос Ляшко в Верховной Раде.

«Что вам не хватает для полного счастья? Звание генерала вы в 30 лет получили. Звание заслуженного юриста, не понятно за что, из рук президента Порошенко вы получили. Своих друзей-бизнесменов консультируете, предоставляете персональные консультации в своем кабинете. Что вам не хватает для полного счастья?», — спросил у Холодницкого Ляшко.

Прокурор САП отреагировал мгновенно, заявив следующее: «Мне для полного счастья не хватает дома в Козине и везения в лотерею, Олег Валерьевич».

Ранее «Фраза» сообщала, что согласно декларации в 2013 году Ляшко получил 195 970 гривен дохода. Из них 195,67 грн. составила заработная плата, еще 300 — авторское вознаграждение. На тот момент у Ляшко было три автомобиля: Тойота Прада, Мерседес Бенц S и Ленд Ровер. Также он владел квартирой 95 кв. м. и квартирой 367 кв. м. Нардеп также задекларировал земельный участок площадью 1,26 га и гараж, площадью 127 кв.м.

В 2015 году Ляшко уточнил в декларации, что они с гражданской женой имеют в сбережениях 940 тысяч долларов, 130 тысяч евро, а также 3,7 миллионов гривен.

В 2016 году Ляшко был одним из семи народных депутатов Украины, которые так и не подали е-декларации в указанный срок.

В январе 2017 года лидер Радикальной партии Олег Ляшко приобрел дом и два земельных участка стоимостью 15 млн грн в элитном поселке Козин под Киевом.

В октябре 2017 года стало известно, что Ляшко задекларировал выигрыш в лотерею 571 тысячи гривен. Он отметил, что трижды выигрывал в розыгрышах компании «Украинская национальная лотерея» (название лотереи не указывается). Ляшко получал 283 560, 153 485 и 134 000 гривен соответственно.

Тэги: Верховная Рада Украины, Киев, Олег Ляшко, политика, лотерея, Назар Холодницкий, Козин

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