В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть

В Киеве лицеисту Максиму Черникову одноклассники сломали позвоночник, а видео избиения опубликовали в Viber. Как выяснили журналисты «Фразы», директор школы называет случившееся обычным конфликтом между школьниками.

Максим перешел в киевский лицей налогового и рекламного дела № 21 осенью 2017 года и сразу же стал жертвой буллинга со стороны одноклассников. По его словам, над ним неоднократно издевались, а 7 декабря 2017 года избили в школьном коридоре и повредили позвоночник, сообщает ТСН.

«Отбирали сумку, били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли и побежали. Некришевич меня ударил по плечу, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некришевич сказал детям, которые там стояли, „отойдите“, и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал», — рассказывает семиклассник.

После драки мальчика отвели в медпункт. У Максима болело сердце, и он не чувствовал ног. Отек спинного мозга и ушиб грудной клетки у мальчика обнаружили только в больнице. Через четыре дня врачи поставили окончательный диагноз — перелом позвоночника. Теперь ему предстоят долгие годы лечения.

Администрация лицея утверждает, что сотрудники учреждения, которые не уследили за порядком на перемене, были наказаны. Однако мама Максима утверждает обратное и в качестве доказательства приводит группу в Viber, куда бывшие одноклассники Максима публикуют видео издевательств над другими учениками.

Как сообщала «Фраза», в начале апреля 2017 года стало известно о жестоком избиении школьницы в Чернигове. При этом другие школьники смотрели и не вмешивались, некоторые даже аплодировали и снимали происходящее. Подобные случаи там не редкость, а одна из «героинь» видео — дочь криминального авторитета.

Правоохранители поводом для драки называли похищение мобильного телефона.

Было открыто уголовное производство по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений (ч. 2. ст. 125 — до 1 года исправительных работ). По требованию прокуратуры дело было переквалифицировано на «хулиганство» (ч. 2 ст. 296 — ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы до 4-х лет).

Лидер группы подростков, которые в Чернигове зверски избивали школьников, публично попросила прощения у своих жертв. Жертва избиения Полина Малоштан хочет, чтобы ее обидчиков отправили в тюрьму.

В конце мая правоохранители объявили подозрение пятерым участникам публичного избиения школьниц на Черниговщине.

Также в апреле минувшего года уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что в социальной сети «ВКонтакте» набирают популярность сообщества «ЗАБИВЫ», «ULTRAPIR», где участники выкладывают видео с жестокими драками. Он рассказал, что в них «соревнуются» видео, где многочисленная группа подростков забивает сверстников. Каждая такая драка называется «вайн_батл», и если она набирает большее количество лайков и репост — ты победитель. В некоторых сообществах за победу еще и свитер дарят.

В июне 2017 года стало известно, что в Ивано-Франковске в школе № 13 несколько старшеклассников регулярно избивали 7-классника сироту, снимали это на видео и выкладывали в соцсети.

Напомним, что поводом для насилия среди школьников может стать не только личный конфликт или грубое слово, но и одежда. По данным СМИ, модное движение под названием «Топ шмот» травит в школах детей, у которых нет одежды дорогих брендов.