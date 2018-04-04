Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В Москве горит крупный торговый центр

В Москве горит крупный торговый центр

В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». Как выяснили журналисты «Фразы», пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице, сообщает РИА Новости.

Четырехэтажный торговый центр расположен по адресу: улица Малая Семеновская, дом 28. Работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров.

Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.

 

Инцидент произошел на фоне расследования кемеровской трагедии.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что двери в сгоревший кинозал закрыл один из зрителей.

30 марта 2018 года появилась информация о том, что мужчина, который принял решение запереть двери в одном из кинозалов ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, потерял в огне двух дочерей.

Тэги: пожар, Москва, Россия, мир, криминал, торговый центр

Комментарии

Колонка автора
02.04.18 13:45

Обострение международной обстановки – в интересах Украины

Автор: Максим Михайленко

Статьи

04.04.18 09:15

О чем говорят международные рейтинги Украины

Автор: Максим Михайленко

Главная новость дня

НАБУ опубликовало пленки Холодницкого

НАБУ опубликовало пленки Холодницкого
04.04.18 13:11
397
Последние новости
04.04.18 17:57

"Укрэнерго" собирается закупать IT-инфраструктуру
04.04.18 16:53

Украинцам не рекомендуют ехать в Бразилию из-за вспышки лихорадки
04.04.18 16:14

Сестра Савченко заявила, что ее автомобиль заминировали
04.04.18 15:55

Названо имя второго подозреваемого в убийствах силовиков на Майдане
04.04.18 15:49

Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
04.04.18 15:24

Аграрный Холдинг «Авангард» сделал заявление о распространении информации, связанной с делом Холодницкого
04.04.18 15:20

Супрун заявила, что ни в какую отставку не собирается
04.04.18 14:38

В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть
04.04.18 14:31

Кабмин разрешил чиновникам тратить на свои нужды еще больше бюджетных денег
04.04.18 13:54

В Москве горит крупный торговый центр

Интервью

03.04.18 09:40

Георгий Почепцов: Если фейк не является сознательным обманом, это тоже истина

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
Холодницкий потроллил Ляшко, припомнив ему дом в Козине и везение в лотерею
В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть
В Киеве лицеисту сломали позвоночник его же одноклассники. Видео избиения выложили в сеть
В Москве горит крупный торговый центр
В Москве горит крупный торговый центр
НАБУ опубликовало пленки Холодницкого
НАБУ опубликовало пленки Холодницкого
В Кривом Роге женщина, гуляя с ребенком, провалилась под землю прямо на детской площадке
В Кривом Роге женщина, гуляя с ребенком, провалилась под землю прямо на детской площадке
Украинских военных обвинили в похищении капитана российского судна
Украинских военных обвинили в похищении капитана российского судна
В Киеве группа подростков за одну ночь успела совершить два преступления
В Киеве группа подростков за одну ночь успела совершить два преступления
На Житомирщине учительница прямо на уроке бросалась в детей портфелем и грубо с ними общалась
На Житомирщине учительница прямо на уроке бросалась в детей портфелем и грубо с ними общалась
В Николаеве девушка превратилась в «растение» из-за врачебной ошибки
В Николаеве девушка превратилась в «растение» из-за врачебной ошибки
В штаб-квартире YouTube стреляли. Есть погибшие и раненые
В штаб-квартире YouTube стреляли. Есть погибшие и раненые
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов