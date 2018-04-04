В Москве горит крупный торговый центр

В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». Как выяснили журналисты «Фразы», пожару присвоен повышенный уровень сложности.
Есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице, сообщает РИА Новости.
Четырехэтажный торговый центр расположен по адресу: улица Малая Семеновская, дом 28. Работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров.
Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.
Инцидент произошел на фоне расследования кемеровской трагедии.
Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.
На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.
Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.
27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек. Вскоре в СМИ появилась информация о том, что двери в сгоревший кинозал закрыл один из зрителей.
30 марта 2018 года появилась информация о том, что мужчина, который принял решение запереть двери в одном из кинозалов ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, потерял в огне двух дочерей.