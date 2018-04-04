В Москве горит крупный торговый центр

В Москве загорелся торговый центр «Персей для детей». Как выяснили журналисты «Фразы», пожару присвоен повышенный уровень сложности.

Есть пострадавшие, посетителей эвакуируют по спасательной лестнице, сообщает РИА Новости.

Четырехэтажный торговый центр расположен по адресу: улица Малая Семеновская, дом 28. Работает с 2009 года. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных метров.

Магазин торгует детскими товарами — от одежды, обуви и игрушек до колясок, мебели и питания. На одном из этажей обустроена развлекательная зона с аттракционами.

Инцидент произошел на фоне расследования кемеровской трагедии.