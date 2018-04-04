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В Киеве группа подростков за одну ночь успела совершить два преступления

В Киеве группа подростков за одну ночь успела совершить два преступления

В ночь на 4 апреля в Киеве группа молодых людей совершила два преступления в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», сначала они избили и ограбили продюсера телеканала «Украина», а после этого при попытке украсть товар из супермаркета «Велика Кишеня» напали на охранника с ножом.

Нападения произошли на улице Гната Юры, сообщает «Информатор».

Пострадавший, который работает продюсером на телеканале «Украина», около 00:30 шел домой из магазина. В этот момент на остановке общественного транспорта «Универсам» на него напала группа неизвестных людей и без разговоров начали его избивать. Они отобрали у него мобильный телефон и деньги, после чего скрылись в неизвестном направлении.



Мужчина вернулся в редакцию телеканала, которая находится неподалеку, откуда были вызваны медики и полиция. Пострадавший получил многочисленные травмы, а именно: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, рваная рана верхней губы и травма грудной клетки.

Около 01:00 в супермаркет забежала группа молодых людей и пыталась вынести алкогольные напитки, не рассчитавшись за них. Это увидели охранники магазина и остановили грабителей. Один из нападавших достал из кармана нож и попытался ударить им охранника. Холодное оружие удалось выбить из рук, началась драка.

Во время конфликта были разбиты бутылки, об которые порезал лицо один из грабителей. Ему понадобилась помощь медиков.

Как сообщала «Фраза», 27 ноября 2017 года стало известно, что сын народного депутата Игоря Попова пытался ограбить продуктовый магазин на Оболони. Сам нардеп подтвердил эту информацию, принес извинения пострадавшей стороне и попросил не связывать инцидент с политикой.

В начале декабря в Киевской области в городе Белая Церковь неизвестный совершил разбойное нападение на ювелирный магазин. В результате нападения был убит охранник.

27 декабря 2017 года произошло жестокое нападение на продуктовый магазин.

Тэги: Киев, ограбление, нападение, магазин, телеканал, криминал, продюсер, подростки

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