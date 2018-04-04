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На Житомирщине учительница прямо на уроке бросалась в детей портфелем и грубо с ними общалась

На Житомирщине учительница прямо на уроке бросалась в детей портфелем и грубо с ними общалась

В одной из школ в городе Новоград-Волынский (Житомирская область) ученики 6-го класса сняли на видео урок музыки, где произошел конфликт между учительницей и одним из школьников. Как выяснили журналисты «Фразы», педагога взбесило поведение ребенка.

Мальчик поднялся с места без разрешения, а учительница бросала в ученика портфелем, ругала его и выгоняла с урока. Кто-то из класса в этот момент сделал женщине замечание по поводу брошенного в ученика портфеля. В ответ прозвучало: «Рот закрой свой паршивый», сообщает ТСН.

По словам самого ученика, он встал для того, чтобы пойти попросить ластик, нужный для работы. «А когда прихожу, она начинает меня пинать, и бросила портфель в меня. Я не хотел плакать, я тоже немного виноват, что встал на уроке», — говорит школьник.

Об учительнице он рассказал, что резкие слова слышал от нее впервые. «Бывает, когда тетрадь забудешь, там лист вырву, и она говорит: в туалете будешь им подтираться», — рассказал ученик.

Директор школы Лариса Капчинская утверждает, что учительница написала заявление об увольнении сразу после того, как видео ее поведения на уроке родители детей обнародовали в интернете.

«Для нас было, честно говоря, неожиданностью. Где-то не выдержал молодой педагог булинга, пожалуй, со стороны детей. Учитель молодой, еще три года нет стажа, поэтому, видно, не справилась в такой ситуации», — считает она.

После инцидента в школе провели анонимный опрос учеников, и большинство из них ответили, что педагог их не оскорбляла, а вот как вела себя на уроках с одноклассниками — школьникам не нравилось.

В управлении образования инцидент разобрали до мелочей и убеждают, что неправы были обе стороны конфликта. Учеников обвиняют в том, что они вели скрытую съемку. «Ребенок начал бегать по классу, провоцировать учителя. Скрытая съемка — это не лучший метод. Учитель неправ в том, что она не имела права говорить ребенку выйти из класса. Она бросала в портфель ученика — это тоже недопустимо», — пояснила начальник городского управления образования Татьяна Ващук.

В свою очередь сама педагог, которая уволилась после инцидента, от любых комментариев отказывается. По информации управления образования города и района, ни в одной школе она сейчас не преподает.

Ранее «Фраза» сообщала, что в конце октября 2017 года в Конотопе Сумской области на учительницу одной из школ написали заявление в прокуратуру и жалобу в районное управление образования за грубые оскорбления в адрес школьниц третьего класса.

В начале ноября 2017 года в Кривом Роге учительница школы № 113 сначала сделала несколько замечаний детям за болтовню, а потом заклеила их рты скотчем до конца урока.

Тэги: общество, школа, скандал, дети, Житомир, Житомирская область, учительница

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