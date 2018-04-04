В Николаеве девушка превратилась в «растение» из-за врачебной ошибки

В Николаеве 21-летняя местная жительница после несложной операции стала инвалидом, а ее жених Роман уже пять лет не отходит от кровати любимой. Как выяснили журналисты «Фразы», женщина потеряла память и возможность двигаться из-за ошибки с общим наркозом.

Как сообщает ТСН, в самом начале 2012 года у Ольги Николаевой лопнула киста на яичнике, открылось кровотечение и ее забрали в больницу. Там для срочной операции сделали общий накроз. А через сутки мама девушки Наталья узнала, что дочь пережила клиническую смерть — ее фактически вытащили с того света, запустили сердце и ввели еще одну дозу наркоза. Впоследствии оказалось, что медики убили кору головного мозга.

«Ее состояния я не видел. Она сначала с закрытыми глазами была, потом я ее увидел с открытыми, она лежала, молчала, и все», — говорит Роман.

Мама признается, что услышала от врачей страшные слова: «Областной анестезиолог сказал прямо мне в глаза, что в нашем случае лучше бы Олечка умерла. На что я ему сказала, что пусть это будет растение, но живое».

В медицинской карточке записано, что без признаков жизни девушка была шесть минут, но экспертиза, на которой настояли родители, признала, что такие тяжелые последствия свидетельствуют, что это состояние продолжалось значительно дольше.

Замминистра здравоохранения хирург Линчевский убеждает, что нет такой экспертизы, которая бы установила, что случилось с пациентом под наркозом. В писаных от руки медицинских бумагах, признает он, нечего искать правды, поэтому именно поэтому сейчас министерство активно продвигает электронную систему І-хелс.

«Переход на электронную систему документооборота исключает в принципе любые манипуляции, то есть любые махинации», — объясняет он.

Рассказать правду следствию могли бы сохраненные системой показатели медицинской аппаратуры — кардиомонитора и пульсоксиметра. Однако в случае с Ольгой это невозможно — информация автоматически уничтожается через 24 часа, однако родные настаивают, что пациентку вообще не подключили к важному прибору.

После этого случая из больницы уволились все причастные к этой пациентке медики, кроме одного, который сейчас под следствием. «Мне трудно сказать, это болезненный случай. Я не могу на него ответить однозначно, пока продолжается следствие», — говорит Николай Ветер.

Дело слушают в суде, состоялось уже девять заседаний, но приговора до сих пор нет. По официальной версии защиты, пациентка не выдержала наркоза, потому что без рецепта употребляла какие-то сердечные лекарства, а врач в той ситуации сделал все, что мог. Но за пять лет расследования медик ни разу не объяснил, почему вовремя не сообщил руководству больницы о трагедии и сутки скрывал правду от родственников пострадавшей.

Родители девушки ежедневно пытаются заново научить ее хотя бы одному слову, но пока тщетно. Семья надеется выиграть хотя бы гражданский иск и обеспечить Ольге реабилитацию за границей.

Ранее «Фраза» сообщала, что в декабре 2017 года на Львовщине в Жидачевской районной больнице по вине медиков умер 12-летний ребенок. Смерть наступила в результате заворота кишечника, в то время как врачи, поставив ошибочный диагноз, лечили ребенка от отравления.

Тогда же появилась информация о том, что 57-летний Александр Близнюк из Жашкова (Черкасская область) умер после капельниц с антибиотиками, которые прописал ему семейный врач. Медик рекомендовала опасные препараты без необходимых обследований и точно определенного диагноза.

В середине ноября похожий случай произошел в Запорожье, где медики обычной больницы три дня сбивали температуру роженицы вместо того, чтобы отвезти ее в роддом. Несмотря на тяжелое состояние, вся помощь врачей ограничилась жаропонижающими препаратами.

Ни рентгена, ни серьезной терапии врачи так и не назначили. Диагноз «пневмония» установили только в реанимации, куда на четвертый день Карину доставили уже в критическом состоянии, когда у нее начали отказывать все внутренние органы.

В родильное отделение роженицу доставили уже реаниматологи — тамошние врачи лишь констатировали гибель плода. Отчаянные попытки спасти хотя бы женщину оказались также безрезультатными.