В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы

В американском штате Индиана на взлетной полосе самолет столкнулся с лайнером. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли два человека.

Как сообщает ТСН, легкомоторный самолет столкнулся с лайнером, который как раз приземлялся. От удара самолет разорвало на части после чего он загорелся. Пилот и пассажир погибли.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 марта 2018 года, в Иране разбился турецкий частный самолет, следовавший из ОАЭ до Стамбула. На борту самолета находились 11 человек — трое членов экипажа и восемь пассажиров. Их обгоревшие тела нашли на месте катастрофы.

В этот же день, 12 марта 2018 года, в Нью-Йорке возле Манхэттена вертолет упал в пролив Ист-Ривер. Погибли пятеро пассажиров.

Кроме того, в этот же день, 12 марта 2018 года стало известно о том, что в Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 человек погибли.