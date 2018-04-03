Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы

В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы

В американском штате Индиана на взлетной полосе самолет столкнулся с лайнером. Как выяснили журналисты «Фразы», погибли два человека.

Как сообщает ТСН, легкомоторный самолет столкнулся с лайнером, который как раз приземлялся. От удара самолет разорвало на части после чего он загорелся. Пилот и пассажир погибли.

Ранее «Фраза» сообщала, что 12 марта 2018 года, в Иране разбился турецкий частный самолет, следовавший из ОАЭ до Стамбула. На борту самолета находились 11 человек — трое членов экипажа и восемь пассажиров. Их обгоревшие тела нашли на месте катастрофы.

В этот же день, 12 марта 2018 года, в Нью-Йорке возле Манхэттена вертолет упал в пролив Ист-Ривер. Погибли пятеро пассажиров.

Кроме того, в этот же день, 12 марта 2018 года стало известно о том, что в Непале самолет упал на футбольное поле. Более 50 человек погибли. 

Тэги: США, авария, самолет, авиакатастрофа, мир, смерть, криминал

Комментарии

Колонка автора
02.04.18 13:45

Обострение международной обстановки – в интересах Украины

Автор: Максим Михайленко

Статьи

03.04.18 11:00

Фильм «Дорогой диктатор»: очередное вскрытие американской глупости

Автор: Дмитрий Факовский

Главная новость дня

Главные новости за 3 апреля 2018 года

Главные новости за 3 апреля 2018 года
03.04.18 19:00
140
Последние новости
03.04.18 19:00

Главные новости за 3 апреля 2018 года
03.04.18 16:42

Российские СМИ сообщают о готовности России отбивать свои корабли у Украины при помощи флота и авиации
03.04.18 16:35

Адвокат Савченко взял самоотвод и намекнул, что не по доброй воле
03.04.18 15:47

Глава САП не стал отрицать, что на записях из его кабинета могут содержаться антисемитские высказывания
03.04.18 15:35

В Судане обнаружено древнее детское кладбище
03.04.18 14:53

В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы
03.04.18 14:26

В Днепре в маршрутке на ходу сорвало кран газового баллона
03.04.18 14:22

Украинский журналист в застенках «Лефортово» рисует картины чаем и луком
03.04.18 14:09

Ученые нашли следы крупнейших в мире динозавров
03.04.18 13:47

Ученый подсчитал, когда искусственный интеллект сможет полностью заменить человека

Интервью

03.04.18 09:40

Георгий Почепцов: Если фейк не является сознательным обманом, это тоже истина

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы
В США на взлетной полосе столкнулись два самолета. Есть жертвы
В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую
В Киеве колонна националистов идет пикетировать Кабмин, Раду и Банковую
В Софиевской Борщаговке странным образом загорелись сразу пять автомобилей
В Софиевской Борщаговке странным образом загорелись сразу пять автомобилей
«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора
На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках
На Сумщине из-за потопа люди плавают по городу на лодках
В Киеве ночью ни с того ни с сего взорвался автомобиль
В Киеве ночью ни с того ни с сего взорвался автомобиль
В Одессе на участника «Юморины» упала часть стены дома
В Одессе на участника «Юморины» упала часть стены дома
В Мариуполе футбольные фанаты подрались с правоохранителями. Есть пострадавшие
В Мариуполе футбольные фанаты подрались с правоохранителями. Есть пострадавшие
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за рухнувшего балкона
В Одессе мужчина выстрелил в соседа из-за рухнувшего балкона
УПЛ: «Динамо» выгрызло победу у «Мариуполя», «Шахтер» разгромил «Зарю»
УПЛ: «Динамо» выгрызло победу у «Мариуполя», «Шахтер» разгромил «Зарю»
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов