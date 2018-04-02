«Антонов» пригласил всех желающих посмотреть на полет «Мрии». Но только из-за забора

Крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 «Мрия» во вторник, 3 апреля, совершит вылет из аэродрома Гостомеля в немецкий Лейпциг. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщает Государственный музей авиации.

В частности, как сообщается, вылет назначен на 17:00. При этом, как подчеркивается, рядовым гражданам вход на территорию аэродрома будет запрещен, однако все желающие смогут понаблюдать за взлетом гиганта, расположившись у забора аэродрома.

Ан-225 «Мрия» (по кодификации НАТО — «Казак») — крупнейший и самый мощный в мире транспортный самолет, созданный киевским КБ имени Антонова. С максимальной снаряженной массой 640 т он также является самым тяжелым самолетом в мире. Он настолько большой, что расстояние, которое преодолел самолет братьев Райт во время первого полета, меньше размера грузового отсека «Мрии».

В ноябре 2004 Международная авиационная федерация внесла Ан-225 в Книгу рекордов Гиннесса за его 240 рекордов.

Как сообщала «Фраза», 31 августа 2016 года российские СМИ со ссылкой на китайские СМИ сообщили, что ГП «Антонов» и китайская компания China airspace подписали договор о сотрудничестве, согласно которому Китаю переходит право собственности на самолет Ан-225, включая использование чертежей и спецификаций самолета.

Впоследствии в ГП эту информацию опровергли, подчеркнув, что передача документации, которая необходима будет для изготовления самолета, будет передаваться исключительно на основании лицензионных договоров, как это принято во всем мире.