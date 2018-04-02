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УПЛ: «Динамо» выгрызло победу у «Мариуполя», «Шахтер» разгромил «Зарю»

УПЛ: «Динамо» выгрызло победу у «Мариуполя», «Шахтер» разгромил «Зарю»

Сегодня, 1 апреля, в Украине состоялись матчи 25-го тура футбольной Премьер-лиги. Киевское «Динамо» играло в гостях у «Мариуполя», а донецкий «Шахтер» также на выезде встречался с принципиальным соперником — луганской «Зарей».

Подопечные Александра Хацкевича испытывала немалые кадровые проблемы перед этим поединком. В частности, не поехали в Мариуполь Мораес, Вербич, Гонсалес. Очередной недуг «придумал» Мбокани, а Хачериди, который, по слухам, уже подписал предварительный контракт с греческим ПАОКом, похоже, киевский этап своей карьеры уже завершил.

И, как результат, первая половина встречи прошла под диктовку хозяев поля. У них лучше получалось контролировать мяч, и на 28-й минуте Тотовицкий вывел свою команду вперед после точного паса Мышнева.

В перерыве наставник киевлян поменял инертного Морозюка, выпустив вместо него Шапаренко, и, как оказалось, именно эта замена и стала ключевой. Едва начался второй тайм, как Николай отдал голевой пас на Беседина, а еще через 17 минут шикарнейшим ударом вывел вперед «Динамо». За двадцать минут до финального свистка Цыганков забил третий гол в ворота «Мариуполя» и, казалось, игра для гостей сделана. Но Тотовицкий после подачи с углового вернул интригу, но, впрочем, на большее хозяев не хватило — непростая победа «Динамо» со счетом 3:2.

Луганская «Заря» принимала в Запорожье лидера чемпионата — донецкий «Шахтер». По вывеске именно этот поединок должен был стать центральным в туре, но «горняки» буквально смяли своего соперника. Чего только стоит статистика ударов — 1:21 по воротам и из них 0:10 в створ ворот.

В середине первого тайма Тайсон открыл счет, во торой половине встречи Феррейра удвоил преимущество своей команды, а поставил точку в матче Кайоде — уверенная победа «Шахтера» со счетом 3:0.

Результаты других матчей:

«Зирка» (Кропивницкий) — «Александрия» — 0:0;

«Карпаты» (Львов) — «Черноморец» (Одесса) 3:1;

«Ворскла» (Полтава) — «Верес» (Ровно) 0:0;

«Сталь» (Каменское) — «Олимпик» (Донецк) 0:0.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 24-м туре «Динамо» дома обыграло «Ворсклу» со счетом 4:0, а «Шахтер» в Харькове обыграл «Мариуполь» — 3:0.

Тэги: Киев, футбол, Донецк, Луганск, Мариуполь, спорт

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