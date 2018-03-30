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На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника

На Львовщине веселая игра детей закончилась страшной смертью школьника

Во Львовской области из-за обвала земли погиб ребенок. Как выяснили журналисты «Фразы», дети самостоятельно вырыли небольшой туннель для игры и проползали через него, проход был неглубокий, меньше полуметра, но вес грунта придавила одного из мальчиков.

По информации ТСН, дети сделали туннель на огороде жителя села Станин Владимира Шульбы, поэтому он был первым из взрослых, кого известили о том, что произошло. Ведь дети часто играли с его внуком.

Смертельную ловушку дети рыли два дня старым козырьком для дымохода. «Я их прогонял, пойду в дом — они обратно. Один на „атасе“, по-ихнему», — рассказал мужчина.

Уже потом дети рассказали, что погибший мальчик не хотел лезть в туннель, потому что первая его попытка проползти под землей была неудачная.

«Дети рассказывают мне, ему немного песка засыпало за шею и он вылез обратно, говорит: я не полезу. Но здесь стояло семь мальчиков и девочки: да что ты, трус, ты боишься? И он полез», — рассказал директор местной школы Роман Бакуська.

Как только Артем оказался в туннеле, пласт почвы упал и засыпал парня. Дети начали его откапывать, а внук Владимира сразу побежал к дедушке. Мужчина прибежал за считанные минуты.

«Спрашиваю, где он. Они мне показали. Я землю раскопал руками. Видимо, лез, присыпало его, значит, вниз ртом, задохнулся», — пояснил Владимир.

Иванна Струсь, чья 12-летняя дочь видела все собственными глазами, говорит — дети до сих пор не могут поверить в то, что произошло: «Малая плачет, говорит, мы не смогли его спасти. Говорит, мы его достали, он был синий. Они не отреклись, возможно, проявили свое геройство, действительно сами теми ручками откапывали. Не думали, что наступит такая внезапная смерть. Сочувствуем маме, вы не представляете, как бы мы хотели, чтобы он был жив».

В школе, где учился Артем, сейчас траур, на его парте в 5-м классе — цветы и лампадка.

«Был хороший ребенок. Мы очень за ним скучаем», — признается учительница Мирослава Клебан.

В полиции по факту гибели ребенка начали следствие, и уже говорят, что претензий к родителям Артема нет, парень из хорошей семьи. Дома там осталось еще трое детей.

«Не вариант искать крайних. Несчастный случай», — убежден начальник Радеховского отделения полиции Михаил Спичак.

Как сообщали СМИ, похожая трагедия произошла в конце июля 2013 года на Запорожье. Около 20.15 на береговой линии возле насосной станции профилактория «ЗЖРК» огромным количеством песка накрыло 8-летнего мальчика.

ЧП произошло на глазах у отдыхающих там людей. Они бросились несчастному на помощь и даже достали ребенка из-под завала, но он уже не подавал признаков жизни.

Тэги: Львов, общество, трагедия, дети, Львовская область, криминал

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