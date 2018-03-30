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В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке

В Киеве неизвестные похитили ребенка прямо на парковке

В Киеве украли 8-летнюю девочку Веру Шумейко, есть угроза вывоза ее через территорию «ДНР» за пределы Украины. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал отец ребенка Тимофей Шумейко.

«Очередное нападения на меня увенчалось успехом. Я получил многочисленные травмы и сотрясение мозга. Моим сыновьям удалось вырваться и убежать. Они со мной. Дочь Веру увезли в неизвестном направлении», — написал он, уточнив, что ЧП произошло на парковке, когда он выходил с детьми из машины.

«На видео все видно, как ко мне подошли неизвестные и начали бить. Мои сыновья отчаянно бросились мне на помощь и били, как могли, нападавших», — добавил Тимофей, опубликовав кадры с камер видеонаблюдения.

Ранее «Фраза» сообщала, что 20 октября 2017 года в Киеве на Оболони неизвестный мужчина похитил двухмесячного младенца и скрылся с ним в неизвестном направлении. Отец младенца пришел вместе с грудничком в детский сад, чтобы забрать старшую дочь, оставил коляску с девочкой под лестницей на первом этаже здания, а сам ушел в группу. Когда же через несколько минут вернулся, обнаружил пустую коляску без переносной корзины.

21 октября в Сети появилось видео похищения ребенка. Камера наблюдения, установленная на входе в здание, зафиксировала, что переноску с ребенком унесла женщина.

Вскоре был опубликован фоторобот женщины, которая забрала переноску с ребенком.

В тот же день, 21 октября 2017 года, украденную на Оболони двухмесячную Викторию Тигипко полиция и волонтеры нашли в Вышгороде рядом с аптекой, где видели двух подозреваемых в похищении.

Похитителями младенца оказалась семейная пара из Вышгорода, которая несколькими днями ранее потеряла своего новорожденного ребенка.

В январе 2018 года в Херсоне трое уличных грабителей попытались похитить ребенка из коляски у местной жительницы во время прогулки.

Тэги: Киев, общество, ребенок, дети, похищение, криминал

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