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ЭКОНОМИКА

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Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии

Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования в связи с гибелью детей во время пожара в торгово-развлекательном центре в российском Кемерово, при этом вспомнив о детях, погибших от российской вооруженной агрессии на Донбассе и в Сирии. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе главы государства.

«Мир проходит сейчас очень непростые времена. Так же как и Украина. Мы должны держать наше сердце отрытым к проблемам, к боли простых людей, в первую очередь детей. 242 ребенка были убиты российскими агрессорами, начиная с 2014 года, 147 городских детей погибли под время нападения на гражданское население в Сирии. Большое количество детей 25 марта погибло в Кемерово. Я хочу выразить искренние слова соболезнования родным и близким», — сказал Порошенко во время встречи с участниками Всеукраинской акции «Дети объединяют Украину».

«Абсолютно неприемлемо, когда в детстве дети слышат звук снарядов „Градов“, уже научились различать что такое выстрелы из 120-миллиметровых минометов, что такое тяжелая 152-миллиметровая гаубица, и как прятаться от артиллерийских обстрелов. Это очень хорошо известно детям Авдеевки. Авдеевки, которая стала символом украинского единства», — заключил президент.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 28 марта, в Кемерово начались прощания с погибшими на пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». По официальным данным, спасатели обнаружили тела всех 64 погибших.

Напомним, 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Вскоре следственный комитет РФ подтвердил гибель 64 человек.

27 марта появилась информация о том, что власти России умышленно замалчивают информацию о количестве погибших. По словам пострадавших и очевидцев трагедии количество погибших превышает 350 человек.

В тот же день родственники жертв пожара составили список пропавших без вести. В нем значилось 85 имен, которые не значились в списках погибших.

28 марта Следственный комитет РФ опубликовал видео изнутри сгоревшего центра.

Тэги: Петр Порошенко, Украина, пожар, Россия, дети, Сирия, агрессия

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Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии
Порошенко выразил соболезнования в связи со смертью детей в Кемерово, вспомнив о погибших в Украине и Сирии
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