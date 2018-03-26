В Сети появилось жуткие кадры первых секунд пожара в Кемерово

Тела погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово пока не выносят наружу. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам медиков, такое решение было принято, чтобы не вызвать панику среди людей, собравшихся около здания.

«Не будут же всех вытаскивать в то время, когда столько людей там находятся. Место, где все прощаются, находится в двух шагах. Нелогично делать это у всех на глазах. Зачем панику такую поднимать? Там такая температура была, там уже все сгорело. Даже не знаю, как будут всех опознавать», — заявил один из врачей с места событий в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По словам собеседника радиостанции, шансов на то, что в зоне пожара остались выжившие, нет. «Чтобы отравиться угарным газом, хватает пары минут. Там так долго был пожар. Выживших там уже нет», — заключил он.

Между тем, в Сети появилось видео первых минут пожара. «Слили в Сеть данные с видеокамеры из ТЦ в Кемерово. С таймером. Больше всего поражает, как быстро это все случилось. Хотя надо заметить, что перемотка ускоренная — судя по таймеру, все произошло примерно за 3 минуты», — написал Алексей Рощин, разместивший видео в YouTube.

На самом деле, на записи, судя по тайм-коду, вырезаны приблизительно 4 минуты между первыми секундами опубликованного ролика и непосредственно началом пожара.

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко, в ходе расследования выяснилось, что сотрудник охранной фирмы при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения. «Серьезные нарушения были допущены как при вводе торгового центра в эксплуатацию, так и в процессе его работы. Пожарные выходы в ТЦ были заблокированы. Следствие проверяет информацию и о других нарушениях», — рассказала чиновница.

По ее словам, задержаны и допрошены четверо подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Координирует работу следователей лично председатель СК Александр Бастрыкин. «Окончательные выводы о причинах пожара и виновных в трагедии будут сделаны по итогам проведения следственных и процессуальных действий и судебных экспертиз», — заключила представитель СК.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, следователи также проверяют информацию о закрытых дверях в кинозалах торгового центра «Зимняя вишня». «В одном из залов находились примерно три десятка детей, а во время сеанса, по одной из версий, были закрыты двери. По показаниям свидетелей, никто из работников центра не пытался (детей) эвакуировать. Дети писали родственникам, что не могут выйти. Сейчас эта информация проверяется», — рассказал собеседник агентства, добавив, что все находившиеся в этом зале погибли.

В соседнем зале в это время также шел киносеанс, там оказался заперт запасной выход. «Пятнадцать человек были найдены погибшими у этого выхода. Сейчас данная информация также проверяется», — добавил источник. По его словам, двери эвакуационного выхода должны открывать работники торгового центра утром, но, возможно, в тот день они не сделали этого.

«Также сейчас изучается вопрос, сработала ли система сигнализации. По одной из версий, она могла быть переведена в ручной режим, чтобы избежать ложного срабатывания», — сообщил собеседник агентства.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы» на своей странице в Twitter, родителей детей, погибших при пожаре, не пускают на процедуру опознания без предварительного согласия на подписку о неразглашении. Кемеровчанин Александр отметил, что полиция также изымает камеры и мобильные телефоны у жителей домов, прилегающих к «Зимней вишне». По его словам, от свидетелей происшествия требуют подписки о неразглашении.

Отметим, что официальных подтверждений данной информации нет.

Как сообщала «Фраза», 25 марта 2018 года в городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра.

На утро 26 марта было известно о 55 погибших. При этом оставалась неизвестной судьба 41 ребенка.

Чуть позже было официально объявлено о 64 погибших.