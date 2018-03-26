Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Другое

Региональные

ТОП:

В Азовском море задержали российское судно

В Азовском море задержали российское судно

В украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

На борту находится экипаж из 10 человек.



В сообщении сказано, что судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. Оказалось, что оно зарегистрировано в Крыму.

«Кроме этого члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь», — отметили в ведомстве.

Задержанное судно с командой на борту было отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна был обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.

О даном факту проинформированы СБУ и Нацполиция.

«На задержанных членов команды судна составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины)», — добавили в Госпогранслужбе.

Ранее «Фраза» сообщала, что в порты аннексированного Россией Крыма в период с конца июля по 10 декабря 2014 года зашли 99 кораблей под флагами иностранных государств.

В течение февраля 2018 года зафиксированы заходы в порты оккупированного Россией Крыма 20 грузовых судов-нарушителей.

Тэги: судно, Украина, Россия, мир, политика, задержание, Азовское море, криминал, нарушитель

Комментарии

Колонка автора
26.03.18 14:43

Зимняя вишня и хромая утка

Автор: Товарищ Краснов

Статьи

26.03.18 09:14

Чем обернется для Украины новое президентство Путина: прогнозы экспертов

Автор: Елена Коваленко

Главная новость дня

Количество жертв пожара в Кемерово увеличилось до 64. Здание снова загорелось

Количество жертв пожара в Кемерово увеличилось до 64. Здание снова загорелось
26.03.18 12:53
2528
Последние новости
26.03.18 18:28

Настоящую человечность в связи с трагедией в Кемерово проявил только один украинский политик, — Куракин
26.03.18 16:22

В Сети появилось жуткие кадры первых секунд пожара в Кемерово
26.03.18 16:14

Погибший начальник Николаевского аэропорта уже пытался свести счеты с жизнью
26.03.18 15:46

Журналисты подсчитали, сколько оружия находится на руках у народных депутатов
26.03.18 15:45

Днепр рискует повторить мусорную историю Львова
26.03.18 15:16

В Киеве у маршрутки на ходу отвалилась дверь
26.03.18 14:50

В Украине создан уникальный робот, который позволяет жителям городов очищать свои водоемы
26.03.18 14:29

В Азовском море задержали российское судно
26.03.18 14:05

Россия нашла следы «Новичка» в США
26.03.18 13:47

Стало известно, когда в Киеве отключат отопление

Интервью

21.03.18 09:28

Житель Донецка: Большинство дончан не будет бунтовать, если Украина вернёт контроль над городом

Автор: Евгений Середа

Фото и Видео
В Сети появилось жуткие кадры первых секунд пожара в Кемерово
В Сети появилось жуткие кадры первых секунд пожара в Кемерово
В Сети появилось жуткие кадры первых секунд пожара в Кемерово
В Сети появилось жуткие кадры первых секунд пожара в Кемерово
В Азовском море задержали российское судно
В Азовском море задержали российское судно
В Нидерландах открыли монумент жертвам упавшего на Донбассе самолета
В Нидерландах открыли монумент жертвам упавшего на Донбассе самолета
Во время беспорядков в Каталонии пострадали почти 100 человек
Во время беспорядков в Каталонии пострадали почти 100 человек
Жертвами пожара в Кемерово стали как минимум 55 человек. Много детей
Жертвами пожара в Кемерово стали как минимум 55 человек. Много детей
В Кемерово вспыхнул торговый центр. Не исключено, что погибли дети
В Кемерово вспыхнул торговый центр. Не исключено, что погибли дети
Экс-руководителя патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение
Экс-руководителя патрульной полиции Харькова задержали за пьяное вождение
«Мастерски раскрыто вражеское гнездо». Порошенко прокомментировал ситуацию с Савченко
«Мастерски раскрыто вражеское гнездо». Порошенко прокомментировал ситуацию с Савченко
Социальный ролик из Украины — в программе 71-го Каннского кинофестиваля
Социальный ролик из Украины — в программе 71-го Каннского кинофестиваля
Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
Песок из Сахары долетел до Сочи и Одессы
fraza.ua

Опрос

Ваша конфессиональная принадлежность?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.

Руководитель холдинга «Фраза.юа»:
Виталий Кустов