В Азовском море задержали российское судно

В украинских водах Азовского моря пограничники задержали рыболовецкое судно-нарушитель под флагом России. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.



На борту находится экипаж из 10 человек.

В сообщении сказано, что судно «Норд» остановили в 15 милях от Обиточной косы. Оказалось, что оно зарегистрировано в Крыму.



«Кроме этого члены команды нарушили порядок выезда из временно оккупированной территории Украины. Все они имели так называемые паспорта граждан РФ, выданные в городе Керчь», — отметили в ведомстве.



Задержанное судно с командой на борту было отконвоировано в порт Бердянска для проведения дальнейших проверочных и процессуальных действий. Будут устанавливаться личности задержанных. Кроме того, в ходе осмотра судна был обнаружен трал для лова рыбы и пять тонн морепродуктов.



О даном факту проинформированы СБУ и Нацполиция.



«На задержанных членов команды судна составлены документы по ст. 204-2 КУоАП, а в отношении капитана судна в СБУ направлено уведомление по ст. 332-1 УК (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины)», — добавили в Госпогранслужбе.

Ранее «Фраза» сообщала, что в порты аннексированного Россией Крыма в период с конца июля по 10 декабря 2014 года зашли 99 кораблей под флагами иностранных государств.

В течение февраля 2018 года зафиксированы заходы в порты оккупированного Россией Крыма 20 грузовых судов-нарушителей.