В российском Кемеро вспыхнул торговый центр. Не исключено, что погибли дети

В городе Кемерово (Россия) вспыхнул пожар в кинотеатре торгового центра. Как выяснили журналисты "Фразы", люди спасаются от огня, прыгая из окон.

По предварительной информации погибли 4 детей, в инциденте пострадали по меньшей мере 12 человек. Тела детей были найдены прямо в кинозале, сообщает УНИАН.

Региональные СМИ также сообщали, что в инциденте погиб мужчина, который выбросился из окна, спасаясь от огня.

В то же время, согласно данным от Центра медицины катастроф, погибших при пожаре в кинотеатре в Кемерово нет. На данный момент известно только о 12 пострадавших, - у большинства ожоги дыхательных путей, отравление угарным газом. Выжил даже молодой человек, который выбросился из окна. В МЧС РФ, при этом, признали, что могли поторопиться и принять детей, потерявших сознание, за погибших.

Ранее «Фраза» сообщала, что 29 декабря 2017 года появилась информация о том, что в Нью-Йорке в районе Бронкс вспыхнул пожар в многоквартирном доме. По предварительным данным погибли 12 человек.

Напоминаем также что 14 июня, 2017 года на западе Лондона произошел пожар в многоэтажном жилом доме. Погибли 80 человек.

В декабре 2017 года в городе Мумбаи в Индии произошел пожар в одном из бизнес-центров. Погибли 12 человек, еще трое получили травмы.